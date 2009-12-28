CodeBaseРазделы
Скрипты

VoScript - скрипт для MetaTrader 4

Mikhail Zhitnev
Просмотров:
3914
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт предназначен для отображения средних значений часовой волатильности за определенный промежуток времени.

Будет полезен трейдерам для сбора статистической информации по часам.

Параметр N - кол-во торговых дней (0 - текущий день).

Больших профитов Вам!

http://forex-robots.ru

