Скрипт предназначен для отображения средних значений часовой волатильности за определенный промежуток времени.



Будет полезен трейдерам для сбора статистической информации по часам.

Параметр N - кол-во торговых дней (0 - текущий день).

Картинка:







Больших профитов Вам!



http://forex-robots.ru