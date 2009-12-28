Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VoScript - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3914
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт предназначен для отображения средних значений часовой волатильности за определенный промежуток времени.
Будет полезен трейдерам для сбора статистической информации по часам.
Параметр N - кол-во торговых дней (0 - текущий день).
Картинка:
Больших профитов Вам!
sSymbolFind
Скрипт для поиска в обзоре рынка заданного символаsConvertCoords
Функция для преобразования координат (бар, время) в координаты (X, Y) окна в пикселях и наоборот
Трейлинг по наклонной
Подтягивание ордеров Buy Stop и Sell Stop и уровня StopLoss открытых позиций вдоль наклонных линийКанальный ЗигЗаг
Новая версия ЗигЗага на каналах.