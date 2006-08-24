Смотри, как бесплатно скачать роботов
iFractals2 - индикатор для MetaTrader 4
Показывает фрактальные линии от начала до изменения.
Единственный параметр задаёт сдвиг таймфрейма только в сторону увеличения. Никакой защиты нет, поэтому за последствия ошибки применения сдвига отвечает пользователь.
iFractals2
iFractals
Индикатор показывает фракталы, используя одноимённой встроенный индикатор.NRMA
Известный индикатор от Константина Копыркина.
Самообучающийся ЭКСПЕРТ
В основе алгоритма лежат адаптированные к рыночным условиям нейронные сети.MACDSimpleReshetov
Эксперт торгующий по сигналам MACD. Для любителей CFD и фьючерсных инструментов.