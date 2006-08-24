CodeBaseРазделы
Индикаторы

iFractals2 - индикатор для MetaTrader 4

Сергей
Просмотров:
6594
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Показывает фрактальные линии от начала до изменения.

Единственный параметр задаёт сдвиг таймфрейма только в сторону увеличения. Никакой защиты нет, поэтому за последствия ошибки применения сдвига отвечает пользователь.

iFractals2

