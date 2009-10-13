CodeBaseРазделы
Индикаторы

to_ind_Acceleration_Bands - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
3593
Индикатор Acceleration Bands (подобный полосам Боллинджера).

Переписан с метастока:

{For upper band}
Upperband:=(H*(1+2*((((H-L)/((H+L)/2))*1000)*0.001)));
Mov(Upperband, 20, S );

{For lower band}
Lowerband:=(L*(1-2*((((H-L)/((H+L)/2))*1000)*0.001)));
Mov(Lowerband, 20, S );

Источник формулы - http://trader.online.pl, Metastockusers[at]yahoogroups[dot]com.

Оригинал дополнен сглаживанием.

Параметры:

Factor - Фактор определеяющий ширину полос.
smPeriod - Перод сглаживания.
smMethod - Метод сглаживания ( 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA).

