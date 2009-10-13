Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
to_ind_Acceleration_Bands - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3593
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Acceleration Bands (подобный полосам Боллинджера).
Переписан с метастока:
{For upper band} Upperband:=(H*(1+2*((((H-L)/((H+L)/2))*1000)*0.001))); Mov(Upperband, 20, S ); {For lower band} Lowerband:=(L*(1-2*((((H-L)/((H+L)/2))*1000)*0.001))); Mov(Lowerband, 20, S );
Источник формулы - http://trader.online.pl, Metastockusers[at]yahoogroups[dot]com.
Оригинал дополнен сглаживанием.
Параметры:
Factor - Фактор определеяющий ширину полос.
smPeriod - Перод сглаживания.
smMethod - Метод сглаживания ( 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA).
ZH_StandardFunctionsTfQ1.lib
Набор стандартных функций для ТФ Q1.ZH_StandardFunctionsTfH6.lib
Набор стандартных функций для ТФ H6.
ZH_StandardFunctionsTfYR1.lib
Набор стандартных функций для ТФ YR1.to_ind_Adjustable_Trading_Bands
Авторегулируемый ценовой канал.