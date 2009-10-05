Ставь лайки и следи за новостями
Канал - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6793
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Открытие позиции осуществляется двумя способами, либо это пробитие канала ценой, либо вхождение цены в канал. Управление капиталом отсутствует, в параметрах нужно выбрать необходимый лот. Параметры советника по умолчанию установлены для пары EURUSD, H1. В советнике используются три, мною изготовленных, индикатора, основанные на линейной регрессии: trend_v3_5, trend_v3, trend_v2. Индикаторы прилагаются.
Отчет
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.10.02 23:00 (2008.01.01 - 2009.10.05)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|period=200; period1=6; period2=6; stopmax=200; stopmin=100; Hours=72; Hours1=72; lot=0.1; magicBUY=101; magicSELL=201; magicBUY1=102; magicSELL1=202;
|Баров в истории
|11821
|Смоделировано тиков
|12917283
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|2000.00
|Чистая прибыль
|3903.92
|Общая прибыль
|19317.16
|Общий убыток
|-15413.24
|Прибыльность
|1.25
|Матожидание выигрыша
|14.51
|Абсолютная просадка
|342.39
|Максимальная просадка
|851.22 (23.01%)
|Относительная просадка
|26.67% (645.18)
|Всего сделок
|269
|Короткие позиции (% выигравших)
|134 (48.51%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|135 (57.78%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|143 (53.16%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|126 (46.84%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|976.95
|убыточная сделка
|-205.36
|Средняя
|прибыльная сделка
|135.09
|убыточная сделка
|-122.33
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (393.23)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-774.39)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|976.95 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-774.39 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
