Открытие позиции осуществляется двумя способами, либо это пробитие канала ценой, либо вхождение цены в канал. Управление капиталом отсутствует, в параметрах нужно выбрать необходимый лот. Параметры советника по умолчанию установлены для пары EURUSD, H1. В советнике используются три, мною изготовленных, индикатора, основанные на линейной регрессии: trend_v3_5, trend_v3, trend_v2. Индикаторы прилагаются.





Отчет



