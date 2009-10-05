CodeBaseРазделы
Открытие позиции осуществляется двумя способами, либо это пробитие канала ценой, либо вхождение цены в канал. Управление капиталом отсутствует, в параметрах нужно выбрать необходимый лот. Параметры советника по умолчанию установлены для пары EURUSD, H1. В советнике используются три, мною изготовленных, индикатора, основанные на линейной регрессии: trend_v3_5, trend_v3, trend_v2. Индикаторы прилагаются. 


Отчет


Strategy Tester Report
canal-m_a_sim-v2
SIG-Lite.com (Build 225)


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.10.02 23:00 (2008.01.01 - 2009.10.05)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыperiod=200; period1=6; period2=6; stopmax=200; stopmin=100; Hours=72; Hours1=72; lot=0.1; magicBUY=101; magicSELL=201; magicBUY1=102; magicSELL1=202;
Баров в истории11821Смоделировано тиков12917283Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит2000.00
Чистая прибыль3903.92Общая прибыль19317.16Общий убыток-15413.24
Прибыльность1.25Матожидание выигрыша14.51
Абсолютная просадка342.39Максимальная просадка851.22 (23.01%)Относительная просадка26.67% (645.18)
Всего сделок269Короткие позиции (% выигравших)134 (48.51%)Длинные позиции (% выигравших)135 (57.78%)
Прибыльные сделки (% от всех)143 (53.16%)Убыточные сделки (% от всех)126 (46.84%)
Самая большаяприбыльная сделка976.95убыточная сделка-205.36
Средняяприбыльная сделка135.09убыточная сделка-122.33
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (393.23)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-774.39)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)976.95 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-774.39 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

