Индикаторы

geHMA_HP - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov
7104
(2)
Индикатор Халла на основании фильтра Ходрика-Прескотта.. Сам фильтр Ходрика-Прескотта имеет обчень большую погрешность (динамически изменяемые начальные данные) в начальных сглаживаемых данных и их кол-во колеблется от 2 бар и ввыше.. Но если попытаться применить этот фильтр в Индикаторе Халла, то искажения перерисовки в начальном баре практически сводяться к нулю..На рисунке показан этот эффект искажения краснная линия это индикатор без смещения относительно нулевого бара, голубая это индикатор со смещение относительно нулевого бара, что бы показать как ведет себя индикатор на крутых участках цены..

