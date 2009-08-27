Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
geHMA_HP - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7104
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Халла на основании фильтра Ходрика-Прескотта.. Сам фильтр Ходрика-Прескотта имеет обчень большую погрешность (динамически изменяемые начальные данные) в начальных сглаживаемых данных и их кол-во колеблется от 2 бар и ввыше.. Но если попытаться применить этот фильтр в Индикаторе Халла, то искажения перерисовки в начальном баре практически сводяться к нулю..На рисунке показан этот эффект искажения краснная линия это индикатор без смещения относительно нулевого бара, голубая это индикатор со смещение относительно нулевого бара, что бы показать как ведет себя индикатор на крутых участках цены..
Панель Управления для каналов и фибо-лучей по методу Чувашова ТААЧ.History Downloader
Советник (+индикатор) для загрузки истории котировок текущего инструмента и ТФ
Обновленная версия FT_CCI, добавлены еще 2 уровня CCI и MA.NailLong, NailShort
Если вы уверены в том, куда идт рынок - можете смело использовать эти советники. При падении работаем с NailShort а при подьеме - с NailLong