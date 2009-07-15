На форумах часто обсуждается вопрос о том, как получить список всех валютных пар, которыми позволяет торговать ДЦ. Официальная версия состоит в том, что средствами MQ4 это не реализуется... Да, на самом деле MQ4 не имеет встроенных функций, которые возвращают список финансовых инструментов ДЦ. Но, если речь идет только о валютных парах (металлы и CFD пока не учитываем), то получить список валютных пар возможно. Любая валютная пара состоит из базовой валюты и валюты котировки. Обе валюты записываются согласно стандарту ISO 4217. Некоторые ДЦ дописывают перед названием валютной пары префикс, состоящий из нескольких символов. Таким образом перебирая последовательно все возможные варианты, мы получим список всех возможных валютных пар. Математически число валютных пар будет равно числу сочетаний.





Добавив проверку функцией MarketInfo с параметром MODE_TRADEALLOWED мы узнаем, разрешает ли ДЦ торговать данной валютной парой. В результате все валютные пары, по которым могут вестись торги будут записаны в массив symbols[].





Советы: