2Graphs - индикатор для MetaTrader 4

Daniil Bugaev
3591
Индикатор позволяет следить в дополнительном окне еще за двумя торговыми инструментами, либо другими тайм-фреймами.

Вводимые параметры:

  • symbol1 - название торгового инструмента график которого необходимо построить в первом окне (напр: EURUSD);
  • symbol2 - название торгового инструмента график которого необходимо построить во втором окне;
  • period1 - тайм-фрейм первого графика (напр: M1, H4, MN...);
  • period2 - тайм-фрейм первого графика;
  • din_shirina - true, если необходимо изменять толщину свечи в зависимости от масштаба графика, если false - ширина свечи на любом масштабе будет 3 пикселя.

Недостатки.

Индикатор немного сыроват, поэтому имеет несколько недостатков:

1. После изменения масштаба графика индикатор придется перестроить.

2. Индикатор отображает только уже сформировавшиеся бары.

P.S. Идеи, предложения по доработке, замечания по коду приветствуются.

