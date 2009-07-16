Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2Graphs - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3591
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор позволяет следить в дополнительном окне еще за двумя торговыми инструментами, либо другими тайм-фреймами.
Вводимые параметры:
- symbol1 - название торгового инструмента график которого необходимо построить в первом окне (напр: EURUSD);
- symbol2 - название торгового инструмента график которого необходимо построить во втором окне;
- period1 - тайм-фрейм первого графика (напр: M1, H4, MN...);
- period2 - тайм-фрейм первого графика;
- din_shirina - true, если необходимо изменять толщину свечи в зависимости от масштаба графика, если false - ширина свечи на любом масштабе будет 3 пикселя.
Недостатки.
Индикатор немного сыроват, поэтому имеет несколько недостатков:
1. После изменения масштаба графика индикатор придется перестроить.
2. Индикатор отображает только уже сформировавшиеся бары.
P.S. Идеи, предложения по доработке, замечания по коду приветствуются.
Скользящая средняя с динамическим конвертом. Размер конверта изменяется в зависимости от средней величины свечи, умноженной на задаваемый коэффициент.CFD v1.0
Советник составляет список всех CFD, которыми позволяет торговать ДЦ
Стрелочная реализация индикатора MAMy.Exp - ClosePack v3 - Набор скриптов для закрытия ордеров и позиций
Идея: Много скриптов я встречал из этой серии, один не работает, второй закрывает только один ордер и пишет ошибку. По себе знаю как важна такая функция под рукой, я решил сделать универсальный скрипт.