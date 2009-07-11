CodeBaseРазделы
Индикаторы

NDA - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
4756
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор визуального и звукового контроля скорости и размера приходящего тика.


