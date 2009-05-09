CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA_RSI - индикатор для MetaTrader 4

alex2474
Просмотров:
5402
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

MA_RSI это сглаженный RSI.

В Code Base искал подобное и не нашел. Держите, может кому пригодится.

Сигналы интерпретируются так же как и для обычного RSI.


Код основы был взят у VininI_MA_WPR.




ytg_SS. ytg_SS.

Функции Alert, PlaySound, SendMail можно включить или выключить сдвинув мышкой соответствующую надпись в основном окне графика.

Система по свечкам. Система по свечкам.

Свечная мультитаймфреймовая система.

Pricetor v2 Pricetor v2

Данный совтник предназначен только для закрытия открытых позиций.

YURAZ_Monitoring YURAZ_Monitoring

Мониторинг связи и других событий.