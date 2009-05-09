Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_RSI - индикатор для MetaTrader 4
- 5402
MA_RSI это сглаженный RSI.
В Code Base искал подобное и не нашел. Держите, может кому пригодится.
Сигналы интерпретируются так же как и для обычного RSI.
Код основы был взят у VininI_MA_WPR.
