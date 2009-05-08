Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_SS. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3958
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Система по свечкам.
Свечная мультитаймфреймовая система.Осциллятор нормализованного объема, версия 2
Нормализованной объем и осциллятор нормализованного объема, новые версии.
MA_RSI
Сглаженный RSI. Возможно подобное появлялось, но через поиск в Code Base не нашел. Показания индикатора интерпретируются так же как и для обычного RSI. Если кому то поможет, поделитесь мнениями. Основа кода была взята с VininI_MA_WPR.Pricetor v2
Данный совтник предназначен только для закрытия открытых позиций.