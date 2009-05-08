Смотри, как бесплатно скачать роботов
Система по свечкам. - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
Свечная мультитаймфреймовая система. Анализирует три таймфрейма, если свечки вверх покупает, если свечки вниз продает.
Осциллятор нормализованного объема, версия 2
Нормализованной объем и осциллятор нормализованного объема, новые версии.общие глобальные переменные, используемые разными програмными модулями
файл общих глобальных переменных используемые разными програмными модулями для изменения параметров настроек, расчета или отображения..
ytg_SS.
Функции Alert, PlaySound, SendMail можно включить или выключить сдвинув мышкой соответствующую надпись в основном окне графика.MA_RSI
Сглаженный RSI. Возможно подобное появлялось, но через поиск в Code Base не нашел. Показания индикатора интерпретируются так же как и для обычного RSI. Если кому то поможет, поделитесь мнениями. Основа кода была взята с VininI_MA_WPR.