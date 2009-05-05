CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Модифицированный Кибер Цикл - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
6508
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основе индикатора лежит обратное преобразование Фишера.

Индикатор сделан на основе статьи http://kroufr.ru/content/view/4268/124/

MultySymbolsChart MultySymbolsChart

Графики других символов в виде баров в подокне.

Советник полностью сгенерированный программой для USDJPY M15 №123 Советник полностью сгенерированный программой для USDJPY M15 №123

Данный советник сгенерирован и оттестирован программой "Stock Strategies Builder 5". Машинная реализация может находить профитные стратегии и отсеивать по тестам убыточные не хуже человека.

bands,fibo bands,fibo

В данном поле укажите краткое описание скрипта (1-2 предложения).

BB+FIBO BB+FIBO

Индикатор диапазонов Fibonacci Bollinger