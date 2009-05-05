Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Модифицированный Кибер Цикл - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6508
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В основе индикатора лежит обратное преобразование Фишера.
Индикатор сделан на основе статьи http://kroufr.ru/content/view/4268/124/
MultySymbolsChart
Графики других символов в виде баров в подокне.Советник полностью сгенерированный программой для USDJPY M15 №123
Данный советник сгенерирован и оттестирован программой "Stock Strategies Builder 5". Машинная реализация может находить профитные стратегии и отсеивать по тестам убыточные не хуже человека.
bands,fibo
В данном поле укажите краткое описание скрипта (1-2 предложения).BB+FIBO
Индикатор диапазонов Fibonacci Bollinger