Индикаторы

BB+FIBO - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
10903
Рейтинг: (2)
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Обзор Индикатор диапазонов Fibonacci Bollinger основан на таких же принципах каким стандартный Bollinger соединяет индикатор начатый Джон Bollinger. Fibonacci Bollinger соединяет основную линию индикатора со своими верхними и более низкими диапазонами, но вместо использования стандартного отклонения, как измерения волатильности, использован ATR.

Средний диапазон скользящая средная используемая для того чтобы установить среднесрочную тенденцию. 3 верхних диапазона построены путем использование ATR приглаживаемого Wilders и умножать его каждым из факторов Fibonacci (1.6180, 2.6180, и 4.2360) и после этого добавлять результаты к среднему диапазону. 3 более низких диапазона построены тем же самым способом, что верхние диапазоны за исключением их результатов вычтены от среднего диапазона.

bands,fibo bands,fibo

