Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BB+FIBO - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10903
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Машинный перевод :)
Обзор
Индикатор диапазонов Fibonacci Bollinger основан на таких же принципах каким стандартный Bollinger соединяет индикатор начатый Джон Bollinger. Fibonacci Bollinger соединяет основную линию индикатора со своими верхними и более низкими диапазонами, но вместо использования стандартного отклонения, как измерения волатильности, использован ATR.
Средний диапазон скользящая средная используемая для того чтобы установить среднесрочную тенденцию. 3 верхних диапазона построены путем использование ATR приглаживаемого Wilders и умножать его каждым из факторов Fibonacci (1.6180, 2.6180, и 4.2360) и после этого добавлять результаты к среднему диапазону. 3 более низких диапазона построены тем же самым способом, что верхние диапазоны за исключением их результатов вычтены от среднего диапазона.
В данном поле укажите краткое описание скрипта (1-2 предложения).Модифицированный Кибер Цикл
В основе лежит обратное преобразование Фишера
Модификация MAGIC OSCILLATOR 1.1, добавлена нормализованная дискретизация.VininE_Cyber Cycle
Советник по индикатору VininI_Cyber Cycle(V2) с простейшей логикой