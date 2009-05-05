Машинный перевод :)

Обзор Индикатор диапазонов Fibonacci Bollinger основан на таких же принципах каким стандартный Bollinger соединяет индикатор начатый Джон Bollinger. Fibonacci Bollinger соединяет основную линию индикатора со своими верхними и более низкими диапазонами, но вместо использования стандартного отклонения, как измерения волатильности, использован ATR.



Средний диапазон скользящая средная используемая для того чтобы установить среднесрочную тенденцию. 3 верхних диапазона построены путем использование ATR приглаживаемого Wilders и умножать его каждым из факторов Fibonacci (1.6180, 2.6180, и 4.2360) и после этого добавлять результаты к среднему диапазону. 3 более низких диапазона построены тем же самым способом, что верхние диапазоны за исключением их результатов вычтены от среднего диапазона.