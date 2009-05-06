CodeBaseРазделы
Индикаторы

MAGIC OSCILLATOR 2.0 - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov
Просмотров:
5810
Опубликован:
Обновлен:
В новой модификации добавлена дискретизация, основанная на обратном движении.

Информативна дискретизация только закрытого бара. При открытии = 100.

Рекомендация при наличии доп.сигналов:

1. по первому сигналу.

2. при росте значения индикатора.

Во втором случае рекомендуется ставить отложку на обратный процент среднего значения индикатора за Х период от размерности закрытой свечи (хай-лоу).



