MAGIC OSCILLATOR 2.0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5810
- Опубликован:
- Обновлен:
В новой модификации добавлена дискретизация, основанная на обратном движении.
Информативна дискретизация только закрытого бара. При открытии = 100.
Рекомендация при наличии доп.сигналов:
1. по первому сигналу.
2. при росте значения индикатора.
Во втором случае рекомендуется ставить отложку на обратный процент среднего значения индикатора за Х период от размерности закрытой свечи (хай-лоу).
