Советники

HlopMaster 2.6 - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
Просмотров:
6219
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Крутил, вертел.... в итоге получил грааль для тестера при тестировании на модели "Контрольные точки (очень грубый метод на основе меньшего таймфрейма...)". 

Кто-нибудь знает как моделировать "Контрольные точки" в коде? Поделитесь секретом. У меня не получается.

1999.01.01 - 2009.04.25 (Контрольные точки):

1999.01.01 - 2000.05.10 (Все тики):

Вывод:

Будьте осторожны при покупке советников! Они могут оказаться совсем не граалями.

