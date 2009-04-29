Ставь лайки и следи за новостями
HlopMaster 2.6 - эксперт для MetaTrader 4
- 6219
Крутил, вертел.... в итоге получил грааль для тестера при тестировании на модели "Контрольные точки (очень грубый метод на основе меньшего таймфрейма...)".
Кто-нибудь знает как моделировать "Контрольные точки" в коде? Поделитесь секретом. У меня не получается.
1999.01.01 - 2009.04.25 (Контрольные точки):
1999.01.01 - 2000.05.10 (Все тики):
Вывод:
Будьте осторожны при покупке советников! Они могут оказаться совсем не граалями.
Данный советник сгенерирован и оттестирован программой "Stock Strategies Builder 5". Машинная реализация может находить профитные стратегии не хуже человека.MAX_STOPS_MULTI a multime with alert trend follower
