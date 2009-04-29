Крутил, вертел.... в итоге получил грааль для тестера при тестировании на модели "Контрольные точки (очень грубый метод на основе меньшего таймфрейма...)".

Кто-нибудь знает как моделировать "Контрольные точки" в коде? Поделитесь секретом. У меня не получается.



1999.01.01 - 2009.04.25 (Контрольные точки):

1999.01.01 - 2000.05.10 (Все тики):



Вывод:

Будьте осторожны при покупке советников! Они могут оказаться совсем не граалями.