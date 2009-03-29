Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tetris - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6685
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Просто код с картинкой:
ytg_MA_Open_V0
Индикатор указывает на откаты от скользящей средней.АвтоADX
Хорошо отлаженый советник Смотрите делайте выводы
StopLoss Mover
Сдвиг StopLoss ближе к рыночной цене, для уменьшения потерь. Лучше всего подходит для отложенных ордеров и пипсаторов.ShadowTF
Рисует тени свечей старшего таймфрейма, заданного в параметрах индикатора.