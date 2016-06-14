Индикатор строит график "крестики - нолики" (также он называется пункто-цифровой). Вы можете изменить величину порога в пипсах и параметр разворота. Работает на любой валютной паре, на любом таймфрейме.

По умолчанию: зеленый цвет — Х, красный — О. Для лучшего отображения используйте линейный график и изменяйте в его параметрах (F8) цвет до "None".

Отчет об ошибке: если вы обновляете график при добавлении более старых баров, вы должны будете перезапустить индикатор. Если у кого-либо есть предложения, я всячески их приветствую.

Б. S. Пункто-цифровые графики особенно хорошо работают с линиями Ганна. На рис. 1 - веер Ганна с масштабом 5.0.

Б. P. S. Что такое Point & Figure...? Посмотрите на Investopedia.com









Рис. 1