CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Wave Power - эксперт для MetaTrader 4

Lam K | Russian English
Просмотров:
9802
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Тест по EURUSD на H1 при первоначальном балансе 10 000 показал такой результат на шестимесячной истории:

Использование на паре GBPUSD на 30М тоже продемонстрировало получение прибыли.

Предупреждение: этот профит получен не на реальном счете!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8730

Cut Off Cut Off

Закрытие всех рыночных ордеров

calculatelots calculatelots

Подсчитывает количество всех торгуемых лотов.

Point and Figure indicator Point and Figure indicator

Индикатор отрисовывает пункто-цифровой график (Point & Figure).

BUYER AND SELLER SCRIPTS BUYER AND SELLER SCRIPTS

2 скрипта для автоматического одновременного открытия множественных позиций.