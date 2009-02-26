CodeBaseРазделы
Индикаторы

RPoint v2 - индикатор для MetaTrader 4

Alexei Kharchenko
Опубликован:
Обновлен:
Переписал код индикатора RPoint.

Теперь новый луч ЗигЗага появляется на текущем баре, при его появлении подается звуковой сигнал.

Принцип работы:

При откате цены от экстремума на заданное расстояние в пунктах (параметр ReversPoint) появляется новый луч.

Улучшенная версия индикатора RPoint (зигзаг на основе HiLo).

