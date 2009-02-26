Смотри, как бесплатно скачать роботов
RPoint v2 - индикатор для MetaTrader 4
7339
Переписал код индикатора RPoint.
Теперь новый луч ЗигЗага появляется на текущем баре, при его появлении подается звуковой сигнал.
Принцип работы:
При откате цены от экстремума на заданное расстояние в пунктах (параметр ReversPoint) появляется новый луч.
