Переписал код индикатора RPoint.

Теперь новый луч ЗигЗага появляется на текущем баре, при его появлении подается звуковой сигнал.

Принцип работы:

При откате цены от экстремума на заданное расстояние в пунктах (параметр ReversPoint) появляется новый луч.