Very Blonde System

Приветствую! Это очень простой советник.

Он ждет сильной флуктуации цены на x пипсах в y минут (поле "Limit" — значение изменения цены, поле "PeriodX" — время, оба параметра настраиваются), после чего открывает разворотную позицию с сеткой лимитов чтобы ее усилить (поле "Grid" настраивается).

Все позиции закрываются, когда достигнут определенный результат (поле "Amount" настраивается). Вы можете также настроить закрытие позиции так: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} если хотите, чтобы ваш профит был пропорционален вашему балансу.

В действительности это очень рискованно, потому что вы можете подвергнуть опасности большое количество лотов. Поэтому вы также может активировать опцию "LockDown", которая закроет ваши позиции после определенного количества пипсов (рекомендуется около 400 = 40 пипсов). Тем не менее, я не рекомендую использовать этот советник в реальных условиях — он просто даст вам представление о том, сколькими средствами вы можете рискнуть.

Он может быть использован на любом графике и таймфрейме, но ПОЖАЛУЙСТА сначала оптимизируйте его. Здесь пример для EURUSD 1 M, но я уверен, что вы можете получить более подходящие результаты на EURJPY.

Приятного использования.

David



