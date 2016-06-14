Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI+MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8171
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RSI с MA и меткой уровня/фазы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8709
StringArraySuiteSample.mq4
Демонстрация работы StringArraySuite.mqhStringArraySuite.mqh
Функции для обработки двумерных массивов строк. Полезно при прототипировании.
Very Blonde System
Эксперт ждет сильной флуктуации цены на х пипсах в y минут, после чего открывает разворотную позицию с сеткой лимитов для ее усиления.SVOS Multi-Indicator EA
Использует несколько индикаторов и свечных паттернов, оценивает, трендовый или флэтовый рынок.