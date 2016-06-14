Это простая МА, сглаженная с использованием фрактального анализа текущих изменений цены. Являет собой противоположность индикатору Ehlers FRAMA, который основан на ЕМА.



SMA ускоряется в течение тренда и замедляется на боковике, таким образом, индикатор избегает ложных сигналов. Для сглаживания в ней используется фрактальный объем, вычисленный пользователем iliko [arcsin5@netscape.net] в его индикаторе fractal_dimension.mq4. Мне кажется, лучше использовать комбинацию этих индикаторов. Оба они находятся здесь в приложении, причем оба они могут быть использованы отдельно друг от друга.





Более подробную теорию о логике этого индикатора вы можете найти в моем блоге: http://fractalfinance.blogspot.com/

Этот индикатор может быть использован в торговле по полосам, и по его мотивам я собираюсь в ближайшее время разработать фрактализованный индикатор на основе полос Боллинджера.

