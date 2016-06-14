Ставь лайки и следи за новостями
FRASMA - Fractally Modified Simple Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
Это простая МА, сглаженная с использованием фрактального анализа текущих изменений цены. Являет собой противоположность индикатору Ehlers FRAMA, который основан на ЕМА.
SMA ускоряется в течение тренда и замедляется на боковике, таким образом, индикатор избегает ложных сигналов. Для сглаживания в ней используется фрактальный объем, вычисленный пользователем iliko [arcsin5@netscape.net] в его индикаторе fractal_dimension.mq4. Мне кажется, лучше использовать комбинацию этих индикаторов. Оба они находятся здесь в приложении, причем оба они могут быть использованы отдельно друг от друга.
Более подробную теорию о логике этого индикатора вы можете найти в моем блоге: http://fractalfinance.blogspot.com/
Этот индикатор может быть использован в торговле по полосам, и по его мотивам я собираюсь в ближайшее время разработать фрактализованный индикатор на основе полос Боллинджера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8718
