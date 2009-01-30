CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Функция торговых сигналов. - библиотека для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English
Просмотров:
3636
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функция торговых сигналов основана на показаниях индикатора OsMA


Добавляем функцию в советник #include <Signal.mqh>


Условие if(GetSignal()==1) для покупок


Условие if(GetSignal()==-1) для продаж


Пример тестирования :



СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.19 00:00 - 2009.01.23 23:59 (2009.01.19 - 2009.01.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыfast_ema_period=10; slow_ema_period=12; signal_period=11; applied_price=5; shift0=18; shift1=20; shift2=0; shift3=11; TakeProfit=66; SL=20; Lots=0.1;

Баров в истории8073Смоделировано тиков96748Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль1018.12Общая прибыль1913.42Общий убыток-895.30
Прибыльность2.14Матожидание выигрыша14.54

Абсолютная просадка50.00Максимальная просадка154.58 (8.63%)Относительная просадка8.63% (154.58)

Всего сделок70Короткие позиции (% выигравших)38 (44.74%)Длинные позиции (% выигравших)32 (37.50%)

Прибыльные сделки (% от всех)29 (41.43%)Убыточные сделки (% от всех)41 (58.57%)
Самая большаяприбыльная сделка66.28убыточная сделка-24.58
Средняяприбыльная сделка65.98убыточная сделка-21.84
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4 (264.28)непрерывных проигрышей (убыток)6 (-134.58)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)264.28 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-134.58 (6)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Система: Чемпионат 2008, последняя версия Система: Чемпионат 2008, последняя версия

Автоматическая торговая система.

Пример: Обработка матрицы Пример: Обработка матрицы

Пример кода.

Функция ошибок. Русскоязычная. Функция ошибок. Русскоязычная.

Функция ошибок. Русскоязычная.

F2a_AO F2a_AO

Определение уровней входа