Функция торговых сигналов. - библиотека для MetaTrader 4
Функция торговых сигналов основана на показаниях индикатора OsMA
Добавляем функцию в советник #include <Signal.mqh>
Условие if(GetSignal()==1) для покупок
Условие if(GetSignal()==-1) для продаж
Пример тестирования :
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.01.19 00:00 - 2009.01.23 23:59 (2009.01.19 - 2009.01.24)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|fast_ema_period=10; slow_ema_period=12; signal_period=11; applied_price=5; shift0=18; shift1=20; shift2=0; shift3=11; TakeProfit=66; SL=20; Lots=0.1;
|Баров в истории
|8073
|Смоделировано тиков
|96748
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1018.12
|Общая прибыль
|1913.42
|Общий убыток
|-895.30
|Прибыльность
|2.14
|Матожидание выигрыша
|14.54
|Абсолютная просадка
|50.00
|Максимальная просадка
|154.58 (8.63%)
|Относительная просадка
|8.63% (154.58)
|Всего сделок
|70
|Короткие позиции (% выигравших)
|38 (44.74%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|32 (37.50%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|29 (41.43%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|41 (58.57%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|66.28
|убыточная сделка
|-24.58
|Средняя
|прибыльная сделка
|65.98
|убыточная сделка
|-21.84
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|4 (264.28)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-134.58)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|264.28 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-134.58 (6)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Система: Чемпионат 2008, последняя версия
Автоматическая торговая система.Пример: Обработка матрицы
Пример кода.
Функция ошибок. Русскоязычная.
Функция ошибок. Русскоязычная.F2a_AO
Определение уровней входа