Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Корреляция между USDCHF и EURUSD V2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4837
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Correlation USDCHF/EURUSD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8383
Delta Force.
Индикатор Delta Force.DeMarker Pivots
Индикатор DeMarker Pivots.
STLM hist
Индикатор STLM_hist.FiboRetracement
Индикатор FiboRetracement.