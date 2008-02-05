CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Arrows & Curves - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9865
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: lukas1

Индикатор Arrows & Curves.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7821

Loco Loco

Индикатор Loco.

Large Time Frame Large Time Frame

Индикатор LargeTimeFrame. Строит на графике свечи старшего таймфрейма.

LW Fractals LW Fractals

Индикатор LW Fractals.

Inercia Bars Inercia Bars

Индикатор Inercia Bars.