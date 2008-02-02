Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gann's_Cycle_Levels - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5034
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Значимые High и Low вносятся вручную в диалоговом окне, последовательно в строках Point_1 и Point_2. В настройках скрипта есть возможность вкючать/отключать отрисовку уровней соответствующих шагу в 30, 45 и 90 градусов. Думаю, разобраться будет не сложно.
Закачка всех котировок.
Скрипт закачивает все котировки.e -Trailing
Автоматический Trailing Stop всех открытых позиций. Вешать только на один график.