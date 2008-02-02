





Значимые High и Low вносятся вручную в диалоговом окне, последовательно в строках Point_1 и Point_2. В настройках скрипта есть возможность вкючать/отключать отрисовку уровней соответствующих шагу в 30, 45 и 90 градусов. Думаю, разобраться будет не сложно.