CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Канал - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
8041
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор каналов на различных таймфреймов.

Канал

NR4ID ATR NR4ID ATR

Индикатор NR4ID-ATR.

Gann's_Cycle_Levels Gann's_Cycle_Levels

Данный скрипт отрисовывает ценовые уровни внутри цикла (по Ганну) между значимыми High и Low.

Simply MA wrong Simply MA wrong

Индикатор Simply MA wrong.

StoneAxe_x4x StoneAxe_x4x

Индикатор StoneAxe_x4x.