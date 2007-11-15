CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RPM5_MT4_[ea] - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2877
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: yahoo.com/group/MetaTrader_Experts_and_Indicators/

Советник RPM5_MT4_[ea].


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7618

Plan x Plan x

Советник plan x. Оставил как есть.

Pivotema3 Pivotema3

Советник Pivotema3. Использует индикаторы: Heiken Ashi, Pivot.

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Советник RSI trader v0.15. Использует индикатор RSI.

Russian20-hp1 Russian20-hp1

Советник Russian20-hp1.