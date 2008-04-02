CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Experts

imple-MACD-EA - expert for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
10020
Rating:
(4)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: investor_me

Adviser imple-MACD-EA.


Sweet_Spot_Extreme Sweet_Spot_Extreme

Adviser Sweet Spot Extreme.

EURUSD breakout v0.30 EURUSD breakout v0.30

Adviser EURUSD breakout v0.30.

SimplePivot SimplePivot

Adviser SimplePivot.

SMC MaxMin at 1200 SMC MaxMin at 1200

Adviser SMC MaxMin at 1200.