CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-GentorCCIM_v.0.2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
4746
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Egorov Gennadiy & KimIV

Убран LSMA и EMA. Сделан сигнальный шестой бар и трендовая раскраска.


camarilladtHistorical_V4 camarilladtHistorical_V4

Индикатор Camarilla dt Historical v4.

dayHL_Average dayHL_Average

Индикатор строит уровни по прошедшим дням.

4Hour Vegas Model 4Hour Vegas Model

Индикатор 4Hour Vegas Model.

5 Bars 5 Bars

Индикатор 5 Bars