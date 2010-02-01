Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.