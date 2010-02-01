Ставь лайки и следи за новостями
ObjChartSample - скрипт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2468
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт ObjChartSample.mql5 иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71
