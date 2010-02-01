CodeBaseРазделы
Скрипты

ObjChartSample - скрипт для MetaTrader 5

Скрипт ObjChartSample.mql5 иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71

SphereSample SphereSample

Скрипт иллюстрирует управление графическими объектами при помощи классов из Стандартной библиотеки.

Класс CGV - Глобальная переменная (GlobalVariable) Класс CGV - Глобальная переменная (GlobalVariable)

Класс упрощает работу с глобальными переменными клиентского терминала.

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)

Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.