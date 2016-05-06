



我添加了一个指标, 根据 HMA 为柱线喷涂不同颜色。它特性是辅助, 并仅用于勾勒描述目的。当 HMA 线倾斜向上 (绿色), 且 SMI 从下穿越信号线, 同时指标不可处于超买状态 (即, 高于 70), 买入。当 HMA 线倾斜向下 (红色), 且 SMI 从上穿越信号线, 同时指标不可处于超卖状态 (即, 低于 70), 卖出。初始止损是 150 点。一旦 SMI 到达 +80, 则平半仓。对于另一半, 在移动止损之后等待退出信号。当 HMA 反转且 SMI 接近极值 (+70/-70) 则完整平仓系统对于 yen 货币对最佳。