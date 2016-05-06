请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: MetaQuotes 软件公司。
基于略微修改的 Hull 移动均线 (HMA)。
基于略微修改的 Hull 移动均线 (HMA)。
我添加了一个指标, 根据 HMA 为柱线喷涂不同颜色。它特性是辅助, 并仅用于勾勒描述目的。
规则:
当 HMA 线倾斜向上 (绿色), 且 SMI 从下穿越信号线, 同时指标不可处于超买状态 (即, 高于 70), 买入。
当 HMA 线倾斜向下 (红色), 且 SMI 从上穿越信号线, 同时指标不可处于超卖状态 (即, 低于 70), 卖出。
初始止损是 150 点。
一旦 SMI 到达 +80, 则平半仓。对于另一半, 在移动止损之后等待退出信号。
当 HMA 反转且 SMI 接近极值 (+70/-70) 则完整平仓
系统对于 yen 货币对最佳。
规则:
当 HMA 线倾斜向上 (绿色), 且 SMI 从下穿越信号线, 同时指标不可处于超买状态 (即, 高于 70), 买入。
当 HMA 线倾斜向下 (红色), 且 SMI 从上穿越信号线, 同时指标不可处于超卖状态 (即, 低于 70), 卖出。
初始止损是 150 点。
一旦 SMI 到达 +80, 则平半仓。对于另一半, 在移动止损之后等待退出信号。
当 HMA 反转且 SMI 接近极值 (+70/-70) 则完整平仓
系统对于 yen 货币对最佳。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7296
ZZ_Standard_Functions_TF_YR1_Lib
用于 YR1 时间帧的标准函数集合。ZZ_All Quotings 0-0070
脚本设计用于下载所有已知货币对的历史数据, 贵金属, 指数, 差价合约, 并用来控制历史数据里的 "漏洞"。
果汁
当直方条为红色时, 不建议开仓。如果所有指标给出入场信号, 根据此指标完成最终检查。直方条必须为绿色。Pivots_Hi_Low
最高/最低指标显示在确定时段内参数的当前值是如何接近最大值和最小值的。