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Индикаторы

Timeframe Quality Analyzer - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Rajesh Kumar Nait

Rajesh Kumar Nait

4.9 (31)
Привет, я Раджеш, разработчик MQL с дипломом бакалавра в области информационных технологий. Обладая более чем 12-летним опытом программирования, я перешел от работы PHP-разработчиком, специализирующимся на веб-разработке, к полноценному программисту MQL5 и трейдеру криптовалютой.
41 продукт 30 кодов 5 тем 286 комментариев
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(5)
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Этот индикатор проверяет, является ли таймфрейм пригодным для торговли, проверяя

1. Отношение сигнал-шум (SNR)

Подгонка линейной регрессии по скользящему окну из N баров.

Вычислить:

Объясненная дисперсия (трендовая составляющая)

Остаточная дисперсия (шумовая составляющая)

SNR = объясненная дисперсия / остаточная дисперсия

2. Автокорреляция (тест на память)

Вычислите автокорреляцию доходностей для лага=1 на скользящем окне.

Отобразить значение.

Цветовой код:

Зеленый, если > 0,1 (устойчивость).

Красный, если около 0 (шум)

3. Экспонента Харста (фрактальная память)

Интерпретация:

H ≈ 0,5 → случайное движение

H > 0,55 → тренд

H < 0,45 → средняя реверсия

4. Кластеризация волатильности (стабильность вариации)

Отображается в виде осциллятора между 0 и 1.

5. Энтропия Шеннона (тест на случайность)

Дискретизируйте доходность на бины.

Вычислите энтропию Шеннона:

H = - Σ p(x) log(p(x)).

Нормализуйте от 0 до 1.

Более высокая энтропия = больше случайности.


НАИЛУЧШИЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

A. Сбалансированный по умолчанию (рекомендуемое начало)

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

Почему:

  • Большее окно → уменьшает шум

  • Более высокий вес SNR → обнаружение тренда

  • Более низкий AC → автокорреляция нестабильна

B. Режим следования за трендом (лучше всего подходит для прорывов)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

Используйте, когда:

  • Рынок сильно трендирует

  • Торговля прорывом / импульсом

Фокус: тренд + настойчивость

C. Скальпинг / внутридневной режим

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

Используется при:

  • Торговля M1-M15

  • Необходима быстрая адаптация

Фокус: структура + эффективность

D. Режим анти-шоп фильтра (ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ)

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

Используйте, когда:

  • Вы хотите избежать плохих рыночных условий

Высокий энтропийный вес = избегайте шума


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69537

WPR With TPSL WPR With TPSL

Индикатор WPR в окне графика с TPSL

ZigZag BOS CHoCH Detection ZigZag BOS CHoCH Detection

Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.

Библиотека JSON для LLM Библиотека JSON для LLM

Библиотека JSON, предназначенная для массового использования LLM и снижения задержек.

SessionRangeBoxes SessionRangeBoxes

Рисует цветные рамки диапазонов для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий на любом графике. Включает панель статистики, показывающую средние диапазоны сессий в пунктах, и дополнительные оповещения о прорыве, когда цена выходит из коробки сессии.