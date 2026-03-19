Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Timeframe Quality Analyzer - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1054
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор проверяет, является ли таймфрейм пригодным для торговли, проверяя
1. Отношение сигнал-шум (SNR)
Подгонка линейной регрессии по скользящему окну из N баров.
Вычислить:
Объясненная дисперсия (трендовая составляющая)
Остаточная дисперсия (шумовая составляющая)
SNR = объясненная дисперсия / остаточная дисперсия
2. Автокорреляция (тест на память)
Вычислите автокорреляцию доходностей для лага=1 на скользящем окне.
Отобразить значение.
Цветовой код:
Зеленый, если > 0,1 (устойчивость).
Красный, если около 0 (шум)
3. Экспонента Харста (фрактальная память)
Интерпретация:
H ≈ 0,5 → случайное движение
H > 0,55 → тренд
H < 0,45 → средняя реверсия
4. Кластеризация волатильности (стабильность вариации)
Отображается в виде осциллятора между 0 и 1.
5. Энтропия Шеннона (тест на случайность)
Дискретизируйте доходность на бины.
Вычислите энтропию Шеннона:
H = - Σ p(x) log(p(x)).
Нормализуйте от 0 до 1.
Более высокая энтропия = больше случайности.
НАИЛУЧШИЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
A. Сбалансированный по умолчанию (рекомендуемое начало)
InpWindow = 120 InpEntropyBins = 25 InpWeightSNR = 0.30 InpWeightAC = 0.10 InpWeightHurst = 0.25 InpWeightDER = 0.20 InpWeightEntropy = 0.15
Почему:
-
Большее окно → уменьшает шум
-
Более высокий вес SNR → обнаружение тренда
-
Более низкий AC → автокорреляция нестабильна
B. Режим следования за трендом (лучше всего подходит для прорывов)
InpWindow = 150 InpEntropyBins = 30 InpWeightSNR = 0.35 InpWeightAC = 0.05 InpWeightHurst = 0.30 InpWeightDER = 0.20 InpWeightEntropy = 0.10
Используйте, когда:
-
Рынок сильно трендирует
-
Торговля прорывом / импульсом
Фокус: тренд + настойчивость
C. Скальпинг / внутридневной режим
InpWindow = 80 InpEntropyBins = 20 InpWeightSNR = 0.20 InpWeightAC = 0.20 InpWeightHurst = 0.20 InpWeightDER = 0.25 InpWeightEntropy = 0.15
Используется при:
-
Торговля M1-M15
-
Необходима быстрая адаптация
Фокус: структура + эффективность
D. Режим анти-шоп фильтра (ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ)
InpWindow = 100 InpEntropyBins = 25 InpWeightSNR = 0.25 InpWeightAC = 0.10 InpWeightHurst = 0.20 InpWeightDER = 0.15 InpWeightEntropy = 0.30
Используйте, когда:
-
Вы хотите избежать плохих рыночных условий
Высокий энтропийный вес = избегайте шума
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69537
Индикатор WPR в окне графика с TPSLZigZag BOS CHoCH Detection
Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.
Библиотека JSON, предназначенная для массового использования LLM и снижения задержек.SessionRangeBoxes
Рисует цветные рамки диапазонов для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий на любом графике. Включает панель статистики, показывающую средние диапазоны сессий в пунктах, и дополнительные оповещения о прорыве, когда цена выходит из коробки сессии.