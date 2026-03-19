Индикатор WPR в окне графика с TPSL

Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.