CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Библиотека JSON для LLM - библиотека для MetaTrader 5

Jonathan Pereira
Jonathan Pereira

Jonathan Pereira

4.7 (49)
Como Desenvolvedor de Sistemas dedicado e apaixonado, adoro me aventurar no mundo da programação, tanto profissionalmente quanto em meu tempo livre. Dominando Java, Python e MQL5, minha experiência se estende a outras áreas, como SQL, bancos de dados relacionais e não relacionais, PySpark, Hadoop
5 продуктов 10 статей 7 кодов 2 темы 592 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
427
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Высокопроизводительный JSON (v3.5.0)

Библиотека JSON, разработанная для LLM, автономной торговли и сверхнизких задержек.

Проблема

При интеграции моделей искусственного интеллекта (GPT-4o, Claude 3.5, DeepSeek) в MetaTrader 5 стандартные библиотеки сообщества не справлялись с двумя критическими задачами: выделение памяти и задержка сериализации. Чрезмерное использование рекурсии и временных строк превратило обработку ответов ИИ (вызов функций) в узкие места, которые приводили к зависанию терминала. Именно "боль" от потери тиков при очистке строк сборщиком мусора послужила стимулом для создания этой архитектуры.

архитектура fast_json

Переписана с нуля с навязчивым вниманием к производительности:

  1. Zero-Allocation Architecture: парсинг через Tape (смежный буфер long[] ) и прямая сериализация в буфер uchar[] . Мы устраняем посредников: полезная нагрузка поступает из сокета прямо в структуру данных без создания тысяч объектов.
  2. Гибридный разбор чисел: в версии 3.4.0 мы ввели целочисленное накопление через long (родной ALU) и статические таблицы поиска Exp10 для максимальной точности при работе с плавающей точкой.
  3. Итеративная машина состояний: прощай рекурсия. Линейный парсер предотвращает переполнение стека даже в глубоко вложенных JSON.
  4. SWAR-сканирование: SIMD-чтение (8 байт за цикл) для пропуска пробельных символов и длинных строк.

Производительность

Тесты проводились на стандартном оборудовании (x64) со сложной полезной нагрузкой в 50 000 узлов:

Операция (fast_json) Legacy Lib (JAson) Преимущество
Разбор 137 мс 1540 мс 11.2x быстрее
Сериализация 264 мс 568 мс В 2,1 раза быстрее
Итого (туда и обратно) 401 мс 2129 мс В 5,3 раза быстрее

> Результаты можно проверить с помощью скрипта TestJsonBenchmark.mq5, входящего в комплект поставки.

Бенчмарк



Ключевые особенности

  • Устойчивость к HFT: детерминированное выделение памяти. Сборщик мусора не вмешивается в процесс разбора.
  • O(1) Интроспекция: проверка ключей HasKey() или массивов Size() мгновенно, без линейного сканирования.
  • Безопасность типов: строгий доступ к типам ( GetInt , GetDouble , GetString ). Никаких магических вариантов, которые приводят к тихим ошибкам.
  • Точный отчет об ошибках: в случае сбоя возвращает точные строки и столбцы.

Пример использования: Чтение ответа OpenAI

#include <fast_json.mqh>

void OnStart() {
    string payload = GetOpenAIResponse(); // JSON massivo
    
    CJson json;
    if(json.Parse(payload)) {
        // Acesso direto performance-critical (Zero-Copy)
        string content = json["choices"][0]["message"]["content"].ToString();
        
        // Exemplo: Extraindo uso de tokens
        if(json.HasKey("usage")) {
            long tokens = json["usage"]["total_tokens"].ToInt();
            Print("Consumo: ", tokens);
        }
    } else {
        // Debug preciso
        int l, c;
        json.GetErrorPos(l, c);
        PrintFormat("Erro JSON na Linha %d, Coluna %d", l, c);
    }
}

Пример: Создание запроса (оптимизированный конструктор)

CJsonBuilder b;
b.Obj()
    .Key("model").Val("gpt-4-turbo")
    .Key("messages").Arr()
        .Obj()
            .Key("role").Val("user")
            .Key("content").Val("Analyze EURUSD H1 trend")
        .EndObj()
    .EndArr()
    .Key("temperature").Val(0.7)
.EndObj();

string body = b.Serialization(); // Serialização ultra-rápida

Разработан Джонатаном Перейрой в качестве основной инфраструктуры фреймворка AI-Toolkit.

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/68596

Timeframe Quality Analyzer Timeframe Quality Analyzer

Найдите идеальный таймфрейм для торговли

WPR With TPSL WPR With TPSL

Индикатор WPR в окне графика с TPSL

SessionRangeBoxes SessionRangeBoxes

Рисует цветные рамки диапазонов для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий на любом графике. Включает панель статистики, показывающую средние диапазоны сессий в пунктах, и дополнительные оповещения о прорыве, когда цена выходит из коробки сессии.

WPR Monitoring MTF Trend WPR Monitoring MTF Trend

мониторинг различных тенденций временных рамок в одной временной рамке