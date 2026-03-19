Высокопроизводительный JSON (v3.5.0)

Библиотека JSON, разработанная для LLM, автономной торговли и сверхнизких задержек.

Проблема

При интеграции моделей искусственного интеллекта (GPT-4o, Claude 3.5, DeepSeek) в MetaTrader 5 стандартные библиотеки сообщества не справлялись с двумя критическими задачами: выделение памяти и задержка сериализации. Чрезмерное использование рекурсии и временных строк превратило обработку ответов ИИ (вызов функций) в узкие места, которые приводили к зависанию терминала. Именно "боль" от потери тиков при очистке строк сборщиком мусора послужила стимулом для создания этой архитектуры.

архитектура fast_json

Переписана с нуля с навязчивым вниманием к производительности:

Zero-Allocation Architecture: парсинг через Tape (смежный буфер long[] ) и прямая сериализация в буфер uchar[] . Мы устраняем посредников: полезная нагрузка поступает из сокета прямо в структуру данных без создания тысяч объектов. Гибридный разбор чисел: в версии 3.4.0 мы ввели целочисленное накопление через long (родной ALU) и статические таблицы поиска Exp10 для максимальной точности при работе с плавающей точкой. Итеративная машина состояний: прощай рекурсия. Линейный парсер предотвращает переполнение стека даже в глубоко вложенных JSON. SWAR-сканирование: SIMD-чтение (8 байт за цикл) для пропуска пробельных символов и длинных строк.

Производительность



Тесты проводились на стандартном оборудовании (x64) со сложной полезной нагрузкой в 50 000 узлов:

Операция (fast_json) Legacy Lib (JAson) Преимущество Разбор 137 мс 1540 мс 11.2x быстрее Сериализация 264 мс 568 мс В 2,1 раза быстрее Итого (туда и обратно) 401 мс 2129 мс В 5,3 раза быстрее

> Результаты можно проверить с помощью скрипта TestJsonBenchmark.mq5, входящего в комплект поставки.









Ключевые особенности

Устойчивость к HFT : детерминированное выделение памяти. Сборщик мусора не вмешивается в процесс разбора.

: детерминированное выделение памяти. Сборщик мусора не вмешивается в процесс разбора. O(1) Интроспекция : проверка ключей HasKey() или массивов Size() мгновенно, без линейного сканирования.

: проверка ключей HasKey() или массивов Size() мгновенно, без линейного сканирования. Безопасность типов : строгий доступ к типам ( GetInt , GetDouble , GetString ). Никаких магических вариантов, которые приводят к тихим ошибкам.

: строгий доступ к типам ( GetInt , GetDouble , GetString ). Никаких магических вариантов, которые приводят к тихим ошибкам. Точный отчет об ошибках: в случае сбоя возвращает точные строки и столбцы.

Пример использования: Чтение ответа OpenAI

#include <fast_json.mqh> void OnStart() { string payload = GetOpenAIResponse(); // JSON massivo CJson json; if(json.Parse(payload)) { // Acesso direto performance-critical (Zero-Copy) string content = json["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); // Exemplo: Extraindo uso de tokens if(json.HasKey("usage")) { long tokens = json["usage"]["total_tokens"].ToInt(); Print("Consumo: ", tokens); } } else { // Debug preciso int l, c; json.GetErrorPos(l, c); PrintFormat("Erro JSON na Linha %d, Coluna %d", l, c); } }

Пример: Создание запроса (оптимизированный конструктор)

CJsonBuilder b; b.Obj() .Key("model").Val("gpt-4-turbo") .Key("messages").Arr() .Obj() .Key("role").Val("user") .Key("content").Val("Analyze EURUSD H1 trend") .EndObj() .EndArr() .Key("temperature").Val(0.7) .EndObj(); string body = b.Serialization(); // Serialização ultra-rápida

Разработан Джонатаном Перейрой в качестве основной инфраструктуры фреймворка AI-Toolkit.