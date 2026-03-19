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Библиотека JSON для LLM - библиотека для MetaTrader 5
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Высокопроизводительный JSON (v3.5.0)
Библиотека JSON, разработанная для LLM, автономной торговли и сверхнизких задержек.
Проблема
При интеграции моделей искусственного интеллекта (GPT-4o, Claude 3.5, DeepSeek) в MetaTrader 5 стандартные библиотеки сообщества не справлялись с двумя критическими задачами: выделение памяти и задержка сериализации. Чрезмерное использование рекурсии и временных строк превратило обработку ответов ИИ (вызов функций) в узкие места, которые приводили к зависанию терминала. Именно "боль" от потери тиков при очистке строк сборщиком мусора послужила стимулом для создания этой архитектуры.
архитектура fast_json
Переписана с нуля с навязчивым вниманием к производительности:
- Zero-Allocation Architecture: парсинг через Tape (смежный буфер long[] ) и прямая сериализация в буфер uchar[] . Мы устраняем посредников: полезная нагрузка поступает из сокета прямо в структуру данных без создания тысяч объектов.
- Гибридный разбор чисел: в версии 3.4.0 мы ввели целочисленное накопление через long (родной ALU) и статические таблицы поиска Exp10 для максимальной точности при работе с плавающей точкой.
- Итеративная машина состояний: прощай рекурсия. Линейный парсер предотвращает переполнение стека даже в глубоко вложенных JSON.
- SWAR-сканирование: SIMD-чтение (8 байт за цикл) для пропуска пробельных символов и длинных строк.
Производительность
Тесты проводились на стандартном оборудовании (x64) со сложной полезной нагрузкой в 50 000 узлов:
|Операция
|(fast_json)
|Legacy Lib (JAson)
|Преимущество
|Разбор
|137 мс
|1540 мс
|11.2x быстрее
|Сериализация
|264 мс
|568 мс
|В 2,1 раза быстрее
|Итого (туда и обратно)
|401 мс
|2129 мс
|В 5,3 раза быстрее
> Результаты можно проверить с помощью скрипта TestJsonBenchmark.mq5, входящего в комплект поставки.
Ключевые особенности
- Устойчивость к HFT: детерминированное выделение памяти. Сборщик мусора не вмешивается в процесс разбора.
- O(1) Интроспекция: проверка ключей HasKey() или массивов Size() мгновенно, без линейного сканирования.
- Безопасность типов: строгий доступ к типам ( GetInt , GetDouble , GetString ). Никаких магических вариантов, которые приводят к тихим ошибкам.
- Точный отчет об ошибках: в случае сбоя возвращает точные строки и столбцы.
Пример использования: Чтение ответа OpenAI
#include <fast_json.mqh> void OnStart() { string payload = GetOpenAIResponse(); // JSON massivo CJson json; if(json.Parse(payload)) { // Acesso direto performance-critical (Zero-Copy) string content = json["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); // Exemplo: Extraindo uso de tokens if(json.HasKey("usage")) { long tokens = json["usage"]["total_tokens"].ToInt(); Print("Consumo: ", tokens); } } else { // Debug preciso int l, c; json.GetErrorPos(l, c); PrintFormat("Erro JSON na Linha %d, Coluna %d", l, c); } }
Пример: Создание запроса (оптимизированный конструктор)
CJsonBuilder b; b.Obj() .Key("model").Val("gpt-4-turbo") .Key("messages").Arr() .Obj() .Key("role").Val("user") .Key("content").Val("Analyze EURUSD H1 trend") .EndObj() .EndArr() .Key("temperature").Val(0.7) .EndObj(); string body = b.Serialization(); // Serialização ultra-rápida
Разработан Джонатаном Перейрой в качестве основной инфраструктуры фреймворка AI-Toolkit.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/68596
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