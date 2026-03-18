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Индикаторы

WPR With TPSL - индикатор для MetaTrader 5

namakulabu
namakulabu

namakulabu

9 кодов 4 комментария
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Индикатор WPR в окне графика с TPSL

Индикатор WPR очень хорош и эффективен в использовании. На этот раз я объединил этот индикатор WPR с TPSL, предоставляя подходящие позиции для тейк-профита и стоп-лосса (TPSL) на основе hi-lo.

wpr с tpsl


торговля с wpr

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69480

ZigZag BOS CHoCH Detection ZigZag BOS CHoCH Detection

Индикатор ZigZag BOS CHoCH Detection основан на оригинальном алгоритме MetaQuotes ZigZag и расширяет его, обнаруживая и отмечая события рыночной структуры. Он отслеживает недавние точки свинга ZigZag и автоматически идентифицирует Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), используя разворотное подтверждение тренда. Уровни BOS и CHoCH наносятся непосредственно на график с помощью маркированных горизонтальных линий для более четкого анализа ценового действия.

Trend based on WPR Trend based on WPR

Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.

Timeframe Quality Analyzer Timeframe Quality Analyzer

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Библиотека JSON для LLM Библиотека JSON для LLM

Библиотека JSON, предназначенная для массового использования LLM и снижения задержек.