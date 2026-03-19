仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。

图表窗口中的 WPR 指标与 TPSL