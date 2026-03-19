请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Timeframe Quality Analyzer - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 909
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标通过检查以下内容来测试时间框架是否可交易
1.信噪比 (SNR)
对 N 个滚动窗口进行线性回归拟合。
计算：
解释方差（趋势部分）
残差（噪声成分）
信噪比 = 解释方差/残差方差 2.
2.自相关性（记忆检验）
计算滚动窗口中滞后期=1 的收益率自相关性。
显示值。
颜色代码：
大于 0.1 时为绿色（持久性）
接近 0 时为红色（噪音）
3.赫斯特指数（分形记忆）
解释：
H ≈ 0.5 → 随机漫步
H > 0.55 → 趋势
H < 0.45 → 均值回复
4.波动率聚类（方差稳定性）
显示为介于 0 和 1 之间的振荡器。
5.香农熵（随机性测试）
将回报离散化为不同的区间。
计算香农熵：
H = - Σ p(x) log(p(x))
在 0 和 1 之间归一化。
熵越高，随机性越大。
最佳输入设置
A.默认平衡（建议启动）
InpWindow = 120 InpEntropyBins = 25 InpWeightSNR = 0.30 InpWeightAC = 0.10 InpWeightHurst = 0.25 InpWeightDER = 0.20 InpWeightEntropy = 0.15
为什么？
-
窗口越大 → 噪音越小
-
更高的 SNR 权重 → 趋势检测
-
较低 AC → 自相关不稳定
B.趋势跟踪模式（最适合突破）
InpWindow = 150 InpEntropyBins = 30 InpWeightSNR = 0.35 InpWeightAC = 0.05 InpWeightHurst = 0.30 InpWeightDER = 0.20 InpWeightEntropy = 0.10
在以下情况下使用
-
市场趋势强劲
-
交易突破/势头
重点：趋势 + 持续性
C.剥头皮/日内模式
InpWindow = 80 InpEntropyBins = 20 InpWeightSNR = 0.20 InpWeightAC = 0.20 InpWeightHurst = 0.20 InpWeightDER = 0.25 InpWeightEntropy = 0.15
在以下情况下使用
-
M1-M15 交易
-
需要快速适应
重点：结构 + 效率
D.反跳票过滤模式（非常强大）
InpWindow = 100 InpEntropyBins = 25 InpWeightSNR = 0.25 InpWeightAC = 0.10 InpWeightHurst = 0.20 InpWeightDER = 0.15 InpWeightEntropy = 0.30
在以下情况下使用
-
您想避免糟糕的市场环境
高熵权重 = 避免噪音
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/69537
VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略
仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。WPR With TPSL
图表窗口中的 WPR 指标与 TPSL
法学硕士 JSON 库
JSON 库专为大规模使用 LLM 和降低延迟而设计。NeuroPro 转换器
用于 MQL5 的 NeuroPro 语言化转换器