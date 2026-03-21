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SessionRangeBoxes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Session Range Boxes автоматически рисует цветные рамки диапазонов максимумов и минимумов для трех основных торговых сессий Forex - азиатской, лондонской и нью-йоркской - прямо на ценовом графике. Для каждого настроенного прошедшего дня индикатор сканирует бары M1 в пределах временного окна сессии и отмечает точные максимумы и минимумы заполненным прямоугольником. Это дает трейдерам четкое визуальное представление о том, где находилась цена во время каждой сессии, что делает сразу очевидным выход из предыдущего диапазона в текущей сессии.
В основе индикатора лежит концепция, широко используемая профессиональными трейдерами: анализ сессионного диапазона. Многие институциональные участники планируют свои входы по максимумам и минимумам, установленным во время азиатской сессии, и ждут, когда Лондон или Нью-Йорк пробьют эти уровни. Накладывая все три сессии одновременно, трейдеры могут сравнивать размеры диапазонов, определять зоны перекрытия и с первого взгляда предугадывать вероятные направления прорыва.
Встроенная панель статистики в левом верхнем углу показывает средний диапазон в пунктах для каждой сессии, рассчитанный за определенное количество прошедших дней. Это среднее значение помогает трейдерам устанавливать реалистичные цели и стопы с учетом типичной волатильности сессии. Дополнительное оповещение о прорыве срабатывает в тот момент, когда цена выходит за пределы любой из границ сегодняшней сессии, поддерживая основанный на правилах подход к торговле на прорывах.
Как использовать
Применяйте индикатор к любой паре Forex на любом таймфрейме. Боксы всегда рассчитываются на основе внутренних данных M1, поэтому активный таймфрейм графика не влияет на точность. Рекомендуемый вид графика - H1 или H4 для чистого обзора сразу нескольких дней.
Чтение боксов:
- Верхний край каждой коробки = максимум сессии
- Нижняя граница = минимум сессии
- Пунктирная средняя линия = средняя точка сессии (уровень 50 %)
- Надпись в левом верхнем углу каждой ячейки = название сессии и размер диапазона в пунктах.
Торговые идеи:
- Ждите прорыва цены выше максимума азиатской коробки на открытии Лондона - потенциальный вход в длинную позицию
- Лондонская коробка полностью внутри азиатской коробки сигнализирует о консолидации - ожидайте большего движения в Нью-Йорке
- Используйте панель среднего диапазона, чтобы определить, расширен ли уже диапазон сегодняшней сессии.
- Средняя линия действует как динамическая поддержка/сопротивление в течение сессии
Входные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|=== СЕССИИ ===
|Азиатский_старт
|00:00
|Время начала азиатской сессии (время сервера, ЧЧ:ММ)
|Азиатский_конец
|08:00
|Время окончания азиатской сессии
|Лондон_Старт
|08:00
|Время начала лондонской сессии
|Лондон_окончание
|16:00
|Время окончания лондонской сессии
|Нью-Йорк_начало
|13:00
|Время начала сессии в Нью-Йорке
|NewYork_End
|21:00
|Время окончания сеанса в Нью-Йорке
|=== ОТОБРАЖЕНИЕ ===
|DaysBack
|5
|Количество прошедших дней для отрисовки боксов (1-100)
|BoxAlpha
|30
|Прозрачность заливки бокса (0 = прозрачный, 255 = сплошной)
|ShowMidline
|true
|Рисует пунктирную среднюю линию внутри каждой коробки
|ShowLabels
|true
|Показывает имя сессии и метку диапазона на каждом поле
|ShowStatsPanel
|true
|Показать панель статистики среднего диапазона в левом верхнем углу
|=== ЦВЕТА ===
|азиатский_цвет
|Золото
|Цвет заливки и границы азиатского поля
|Лондонский_цвет
|DodgerBlue
|Цвет заливки и границы лондонского поля
|NewYork_Color
|MediumSeaGreen
|Цвет заливки и границы поля NewYork
|=== АЛЕРТЫ ===
|UseAlerts
|false
|Включить оповещения о прорыве при выходе цены из бокса сессии
|UsePopup
|true
|Показывать всплывающий диалог при прорыве
|UsePush
|false
|Отправка push-уведомления при разрыве
Важные замечания
- Время сессии указано по времени сервера, а не по местному времени. Проверьте смещение GMT у вашего брокера и при необходимости скорректируйте значения по умолчанию. Большинство брокеров, работающих по UTC+2 или UTC+3, могут использовать значения по умолчанию как есть.
- Индикатор требует загрузки истории M1 для получения точных боксов. Если при первом подключении боксы кажутся неполными, прокрутите график влево, чтобы принудительно загрузить историю, а затем снова подключите.
- Предупреждения о прорыве срабатывают один раз за сессию в день и автоматически сбрасываются в полночь по серверному времени.
- Среднее значение на панели статистики рассчитывается за тот же период DaysBack, что и боксы. Для получения значимого результата рекомендуется минимум 3 дня.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69586
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