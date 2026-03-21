



Индикатор Session Range Boxes автоматически рисует цветные рамки диапазонов максимумов и минимумов для трех основных торговых сессий Forex - азиатской, лондонской и нью-йоркской - прямо на ценовом графике. Для каждого настроенного прошедшего дня индикатор сканирует бары M1 в пределах временного окна сессии и отмечает точные максимумы и минимумы заполненным прямоугольником. Это дает трейдерам четкое визуальное представление о том, где находилась цена во время каждой сессии, что делает сразу очевидным выход из предыдущего диапазона в текущей сессии.

В основе индикатора лежит концепция, широко используемая профессиональными трейдерами: анализ сессионного диапазона. Многие институциональные участники планируют свои входы по максимумам и минимумам, установленным во время азиатской сессии, и ждут, когда Лондон или Нью-Йорк пробьют эти уровни. Накладывая все три сессии одновременно, трейдеры могут сравнивать размеры диапазонов, определять зоны перекрытия и с первого взгляда предугадывать вероятные направления прорыва.

Встроенная панель статистики в левом верхнем углу показывает средний диапазон в пунктах для каждой сессии, рассчитанный за определенное количество прошедших дней. Это среднее значение помогает трейдерам устанавливать реалистичные цели и стопы с учетом типичной волатильности сессии. Дополнительное оповещение о прорыве срабатывает в тот момент, когда цена выходит за пределы любой из границ сегодняшней сессии, поддерживая основанный на правилах подход к торговле на прорывах.

Как использовать

Применяйте индикатор к любой паре Forex на любом таймфрейме. Боксы всегда рассчитываются на основе внутренних данных M1, поэтому активный таймфрейм графика не влияет на точность. Рекомендуемый вид графика - H1 или H4 для чистого обзора сразу нескольких дней.

Чтение боксов:

Верхний край каждой коробки = максимум сессии

Нижняя граница = минимум сессии

Пунктирная средняя линия = средняя точка сессии (уровень 50 %)

Надпись в левом верхнем углу каждой ячейки = название сессии и размер диапазона в пунктах.

Торговые идеи:

Ждите прорыва цены выше максимума азиатской коробки на открытии Лондона - потенциальный вход в длинную позицию

Лондонская коробка полностью внутри азиатской коробки сигнализирует о консолидации - ожидайте большего движения в Нью-Йорке

Используйте панель среднего диапазона, чтобы определить, расширен ли уже диапазон сегодняшней сессии.

Средняя линия действует как динамическая поддержка/сопротивление в течение сессии

Входные параметры

Параметр По умолчанию Описание === СЕССИИ === Азиатский_старт 00:00 Время начала азиатской сессии (время сервера, ЧЧ:ММ) Азиатский_конец 08:00 Время окончания азиатской сессии Лондон_Старт 08:00 Время начала лондонской сессии Лондон_окончание 16:00 Время окончания лондонской сессии Нью-Йорк_начало 13:00 Время начала сессии в Нью-Йорке NewYork_End 21:00 Время окончания сеанса в Нью-Йорке === ОТОБРАЖЕНИЕ === DaysBack 5 Количество прошедших дней для отрисовки боксов (1-100) BoxAlpha 30 Прозрачность заливки бокса (0 = прозрачный, 255 = сплошной) ShowMidline true Рисует пунктирную среднюю линию внутри каждой коробки ShowLabels true Показывает имя сессии и метку диапазона на каждом поле ShowStatsPanel true Показать панель статистики среднего диапазона в левом верхнем углу === ЦВЕТА === азиатский_цвет Золото Цвет заливки и границы азиатского поля Лондонский_цвет DodgerBlue Цвет заливки и границы лондонского поля NewYork_Color MediumSeaGreen Цвет заливки и границы поля NewYork === АЛЕРТЫ === UseAlerts false Включить оповещения о прорыве при выходе цены из бокса сессии UsePopup true Показывать всплывающий диалог при прорыве UsePush false Отправка push-уведомления при разрыве

Важные замечания