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Индикаторы

SessionRangeBoxes - индикатор для MetaTrader 5

Real Author | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
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59848
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59848

2 кода 2 комментария
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    Индикатор Session Range Boxes автоматически рисует цветные рамки диапазонов максимумов и минимумов для трех основных торговых сессий Forex - азиатской, лондонской и нью-йоркской - прямо на ценовом графике. Для каждого настроенного прошедшего дня индикатор сканирует бары M1 в пределах временного окна сессии и отмечает точные максимумы и минимумы заполненным прямоугольником. Это дает трейдерам четкое визуальное представление о том, где находилась цена во время каждой сессии, что делает сразу очевидным выход из предыдущего диапазона в текущей сессии.

    В основе индикатора лежит концепция, широко используемая профессиональными трейдерами: анализ сессионного диапазона. Многие институциональные участники планируют свои входы по максимумам и минимумам, установленным во время азиатской сессии, и ждут, когда Лондон или Нью-Йорк пробьют эти уровни. Накладывая все три сессии одновременно, трейдеры могут сравнивать размеры диапазонов, определять зоны перекрытия и с первого взгляда предугадывать вероятные направления прорыва.

    Встроенная панель статистики в левом верхнем углу показывает средний диапазон в пунктах для каждой сессии, рассчитанный за определенное количество прошедших дней. Это среднее значение помогает трейдерам устанавливать реалистичные цели и стопы с учетом типичной волатильности сессии. Дополнительное оповещение о прорыве срабатывает в тот момент, когда цена выходит за пределы любой из границ сегодняшней сессии, поддерживая основанный на правилах подход к торговле на прорывах.

    Как использовать

    Применяйте индикатор к любой паре Forex на любом таймфрейме. Боксы всегда рассчитываются на основе внутренних данных M1, поэтому активный таймфрейм графика не влияет на точность. Рекомендуемый вид графика - H1 или H4 для чистого обзора сразу нескольких дней.

    Чтение боксов:

    • Верхний край каждой коробки = максимум сессии
    • Нижняя граница = минимум сессии
    • Пунктирная средняя линия = средняя точка сессии (уровень 50 %)
    • Надпись в левом верхнем углу каждой ячейки = название сессии и размер диапазона в пунктах.

    Торговые идеи:

    • Ждите прорыва цены выше максимума азиатской коробки на открытии Лондона - потенциальный вход в длинную позицию
    • Лондонская коробка полностью внутри азиатской коробки сигнализирует о консолидации - ожидайте большего движения в Нью-Йорке
    • Используйте панель среднего диапазона, чтобы определить, расширен ли уже диапазон сегодняшней сессии.
    • Средняя линия действует как динамическая поддержка/сопротивление в течение сессии

    Входные параметры

    Параметр По умолчанию Описание
    === СЕССИИ ===
    Азиатский_старт 00:00 Время начала азиатской сессии (время сервера, ЧЧ:ММ)
    Азиатский_конец 08:00 Время окончания азиатской сессии
    Лондон_Старт 08:00 Время начала лондонской сессии
    Лондон_окончание 16:00 Время окончания лондонской сессии
    Нью-Йорк_начало 13:00 Время начала сессии в Нью-Йорке
    NewYork_End 21:00 Время окончания сеанса в Нью-Йорке
    === ОТОБРАЖЕНИЕ ===
    DaysBack 5 Количество прошедших дней для отрисовки боксов (1-100)
    BoxAlpha 30 Прозрачность заливки бокса (0 = прозрачный, 255 = сплошной)
    ShowMidline true Рисует пунктирную среднюю линию внутри каждой коробки
    ShowLabels true Показывает имя сессии и метку диапазона на каждом поле
    ShowStatsPanel true Показать панель статистики среднего диапазона в левом верхнем углу
    === ЦВЕТА ===
    азиатский_цвет Золото Цвет заливки и границы азиатского поля
    Лондонский_цвет DodgerBlue Цвет заливки и границы лондонского поля
    NewYork_Color MediumSeaGreen Цвет заливки и границы поля NewYork
    === АЛЕРТЫ ===
    UseAlerts false Включить оповещения о прорыве при выходе цены из бокса сессии
    UsePopup true Показывать всплывающий диалог при прорыве
    UsePush false Отправка push-уведомления при разрыве

    Важные замечания

    • Время сессии указано по времени сервера, а не по местному времени. Проверьте смещение GMT у вашего брокера и при необходимости скорректируйте значения по умолчанию. Большинство брокеров, работающих по UTC+2 или UTC+3, могут использовать значения по умолчанию как есть.
    • Индикатор требует загрузки истории M1 для получения точных боксов. Если при первом подключении боксы кажутся неполными, прокрутите график влево, чтобы принудительно загрузить историю, а затем снова подключите.
    • Предупреждения о прорыве срабатывают один раз за сессию в день и автоматически сбрасываются в полночь по серверному времени.
    • Среднее значение на панели статистики рассчитывается за тот же период DaysBack, что и боксы. Для получения значимого результата рекомендуется минимум 3 дня.



    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69586

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