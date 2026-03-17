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Индикаторы

ZigZag BOS CHoCH Detection - индикатор для MetaTrader 5

Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Tshidiso Ephraim Mpakanyane

Tshidiso Ephraim Mpakanyane

4.7 (21)
4 продукта 5 кодов 1 тема 4 комментария
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Опубликован:
Обновлен:
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Особенности:

  • Классическое определение зигзагообразных колебаний (глубина / отклонение / шаг назад) с использованием стандартного подхода MQL5 ZigZag.
  • Автоматическое отслеживание точек поворота (последние точки поворота сохраняются внутри для анализа структуры).
  • Обнаружение разрывов структуры (BOS):
    • Отмечает разрывы продолжения в том же направлении структуры.
    • Рисует горизонтальный уровень и помечает его "BOS".
  • Обнаружение изменения символа (CHoCH):
    • Отмечает первый разрыв относительно предыдущего направления структуры.
    • Рисует горизонтальный уровень и помечает его "CHoCH".
  • Объекты чистого графика:
    • Линии и метки рисуются непосредственно на графике для четкой видимости.
    • Обновляется на новых барах, чтобы избежать ненужного перерисовывания.


Параметры:

Имя параметра Описание
InpLookback Сколько баров нужно просканировать при сборе последних разворотов ZigZag для обнаружения структуры.
InpDepth Глубина зигзага (стандартный параметр зигзага в MQL5).
InpDeviation Отклонение зигзага в пунктах (стандартный параметр MQL5 ZigZag).
InpBackstep Бэкстеп зигзага (стандартный параметр MQL5 ZigZag).



Примечания и ограничения:

  • ZigZag перерисовывается: Как и во всех инструментах, основанных на ZigZag, точки свинга могут обновляться до тех пор, пока не будет подтверждена нога. Уровни BOS/CHoCH могут соответствующим образом смещаться.
  • Подтверждение на основе закрытия: Обнаружение разрыва оценивается по закрытиям свечей относительно соответствующего уровня свинга.
  • Объекты графика: Уровни BOS/CHoCH строятся с помощью объектов графика (линии + текстовые метки).
  • Производительность: Очень большие значения обратного хода могут снизить производительность на медленных устройствах или низких таймфреймах.


Скриншоты:



Вывод:

Этот индикатор сочетает в себе надежность стандартного MQL5 ZigZag с четкой маркировкой рыночной структуры BOS/CHoCH. Это легкий визуальный инструмент для трейдеров, которым нужно подтверждение структуры на основе свинга прямо на графике.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65980

Trend based on WPR Trend based on WPR

Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.

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WPR With TPSL WPR With TPSL

Индикатор WPR в окне графика с TPSL

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