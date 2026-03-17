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ZigZag BOS CHoCH Detection - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
- Классическое определение зигзагообразных колебаний (глубина / отклонение / шаг назад) с использованием стандартного подхода MQL5 ZigZag.
- Автоматическое отслеживание точек поворота (последние точки поворота сохраняются внутри для анализа структуры).
- Обнаружение разрывов структуры (BOS):
- Отмечает разрывы продолжения в том же направлении структуры.
- Рисует горизонтальный уровень и помечает его "BOS".
- Обнаружение изменения символа (CHoCH):
- Отмечает первый разрыв относительно предыдущего направления структуры.
- Рисует горизонтальный уровень и помечает его "CHoCH".
- Объекты чистого графика:
- Линии и метки рисуются непосредственно на графике для четкой видимости.
- Обновляется на новых барах, чтобы избежать ненужного перерисовывания.
Параметры:
|Имя параметра
|Описание
|InpLookback
|Сколько баров нужно просканировать при сборе последних разворотов ZigZag для обнаружения структуры.
|InpDepth
|Глубина зигзага (стандартный параметр зигзага в MQL5).
|InpDeviation
|Отклонение зигзага в пунктах (стандартный параметр MQL5 ZigZag).
|InpBackstep
|Бэкстеп зигзага (стандартный параметр MQL5 ZigZag).
Примечания и ограничения:
- ZigZag перерисовывается: Как и во всех инструментах, основанных на ZigZag, точки свинга могут обновляться до тех пор, пока не будет подтверждена нога. Уровни BOS/CHoCH могут соответствующим образом смещаться.
- Подтверждение на основе закрытия: Обнаружение разрыва оценивается по закрытиям свечей относительно соответствующего уровня свинга.
- Объекты графика: Уровни BOS/CHoCH строятся с помощью объектов графика (линии + текстовые метки).
- Производительность: Очень большие значения обратного хода могут снизить производительность на медленных устройствах или низких таймфреймах.
Скриншоты:
Вывод:
Этот индикатор сочетает в себе надежность стандартного MQL5 ZigZag с четкой маркировкой рыночной структуры BOS/CHoCH. Это легкий визуальный инструмент для трейдеров, которым нужно подтверждение структуры на основе свинга прямо на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65980
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