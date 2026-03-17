Этот индикатор объединяет WPR и общую прибыль/убыток. Я не знаю, как рассказать вам больше об этом индикаторе, но вы можете попробовать его.

Готовый к работе многотаймфреймовый сканер RSI с интеллектуальной системой повторного оповещения. Одновременно отслеживает до 7 таймфреймов, выделяет зоны конвергенции, когда 3+ ТФ совпадают, и теперь автоматически повторяет уведомления о неудаче, чтобы вы никогда не пропустили критические установки перекупленности/перепроданности.