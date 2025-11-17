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Советники

Indicator loader for strategy testing - эксперт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Существует досадное ограничение в опции тестера стратегий индикаторов, поскольку она позволяет визуально моделировать бэктест только для одного индикатора.

Решение состоит в том, чтобы построить систему загрузки индикаторов и использовать опцию тестера стратегий советника с выбранным визуальным режимом.

Эта система позволяет тестировать до четырех индикаторов одновременно, и смысл заключается в том, чтобы увидеть, как один индикатор может противостоять другому индикатору в стратегии, и визуально увидеть, как работает стратегия.

Четыре индикатора, которые являются родными для программы, используются в качестве входов по умолчанию, и программа автоматически понимает эти пути. Вы можете тестировать свои собственные индикаторы, а также использовать собственные пути.

Индикаторный погрузчик

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64995

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

Это классический зигзаг с вводом таймфрейма для отображения зигзага HTF на графике LTF.

Consolidation Consolidation

Этот индикатор подсчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.

Отчет о свечном анализе Отчет о свечном анализе

Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и ширину свечей за определенный период, что может быть полезно при принятии торговых решений, например, о том, какой тейк-профит или стоп-лосс использовать на основе исторических значений.

Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

Свечной паттерн "Контратака