Существует досадное ограничение в опции тестера стратегий индикаторов, поскольку она позволяет визуально моделировать бэктест только для одного индикатора.

Решение состоит в том, чтобы построить систему загрузки индикаторов и использовать опцию тестера стратегий советника с выбранным визуальным режимом.

Эта система позволяет тестировать до четырех индикаторов одновременно, и смысл заключается в том, чтобы увидеть, как один индикатор может противостоять другому индикатору в стратегии, и визуально увидеть, как работает стратегия.

Четыре индикатора, которые являются родными для программы, используются в качестве входов по умолчанию, и программа автоматически понимает эти пути. Вы можете тестировать свои собственные индикаторы, а также использовать собственные пути.



