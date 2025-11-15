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ATR_Momentum_Color - индикатор для MetaTrader 5
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Candle Analysis Report
Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия торговых решений, например, для определения исторических значений, которые следует использовать для тейк-профита или стоп-лосса.A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
Если вы хотите выполнять свои блоки кода "только один раз за бар", важно проверить, появился ли новый бар или нет.
Consolidation
Этот индикатор подсчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.Zigzag Custom Timeframe
Это классический зигзаг с вводом таймфрейма для отображения зигзага HTF на графике LTF.