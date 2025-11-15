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Индикаторы

ATR_Momentum_Color - индикатор для MetaTrader 5

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Опубликовал:
Yordan Lechev
Yordan Lechev

Yordan Lechev

3 кода 2 темы 53 комментария
Просмотров:
1215
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
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сочетание многих знакомых индикаторов для начинающих трейдеров


Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и диапазон свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия торговых решений, например, для определения исторических значений, которые следует использовать для тейк-профита или стоп-лосса.

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

Если вы хотите выполнять свои блоки кода "только один раз за бар", важно проверить, появился ли новый бар или нет.

Consolidation Consolidation

Этот индикатор подсчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

Это классический зигзаг с вводом таймфрейма для отображения зигзага HTF на графике LTF.