Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Uniformity Factor Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 767
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссовское "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.
Как известно, расстояние, которое переменная "случайного хода" должна пройти за N шагов, оценивается ее стандартным отклонением, умноженным на sqrt(N), или N^0,5.
Данный индикатор рассчитывает статистику "среднего" изменения цены (за бар) для заданных поддиапазонов баров. Усреднение производится по расстоянию (количеству баров до заданного N), возведенному в степень F - коэффициента, который перечисляется от 0,1 до 1 с шагом 0,1.
Для сбора статистики используются все бары, имеющиеся на текущем графике, в скользящих окнах до N баров.
Затем индикатор находит наиболее "регулярное" равномерное распределение статистики среди различных F и выводит гистограмму для этого фактора (считается оптимальным), обычно 0,5 или 0,6. Каждый столбец гистограммы - это "средняя" дельта пунктов на бар для соответствующей продолжительности торговли (количества баров), где "усреднение" производится по N^F (при F=1 получается стандартное усреднение).
Индикатор может использовать различные методы для автоматического определения "регулярности" (плоскостности) статистической кривой:
- минимум дисперсии;
- минимум разницы между тройкой М (Mean, Median, Mode), как квадратичная ошибка;
- минимум коэффициента Джини;
Знание оптимального коэффициента может быть полезно для:
- нормализации входных данных (изменений цен) для нейронных сетей и других алгоритмов машинного обучения;
- определения достаточного количества баров для выборки в единый входной вектор для анализа в системах торговли волатильностью;
- обнаружение символов и/или таймфреймов с аномалиями (нестандартные F или сингулярность в кривой распределения);
Входы
- Period - максимальное расстояние в барах (N) для сбора статистики ценового диапазона, по умолчанию 200;
- Фактор - экспонента для "усреднения" по расстояниям, по умолчанию 0 - означает автоопределение, для оценки можно ввести пользовательское значение от 0.0 до 1.0, например, 0.525;
- Method - один из методов оценки равномерности: дисперсия, triple_M, Gini;
- MaxBars - ограничение количества баров для расчета статистики, по умолчанию 0 - означает все доступные бары;
Выходные данные
Индикатор отображает синюю гистограмму среднего изменения цены за бар для каждого расстояния в диапазоне расстояний (1..Период) и для выбранного коэффициента равномерности.
Также в качестве второй гистограммы (оранжевой) для справки представлено непрерывно увеличивающееся количество баров (расстояние).
Полная таблица проверенных факторов и соответствующие метрики текущих таймсерий выводятся в журнал.
XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641 Factor: 0.4, Result: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)* [factor] [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median] [mode] [mmmse] [gini] [0] 0.10000 1.85217 0.21976 -0.87694 0.07751 1.95822 2.30853 0.33811 0.13930 [1] 0.20000 1.07575 0.04083 -1.12699 0.96219 1.12715 1.25786 0.13285 0.10093 [2] 0.30000 0.62887 0.00525 -1.54472 3.00927 0.64878 0.68616 0.04114 0.05943 [3] 0.40000 0.37043 0.00021 -2.90499 13.36923 0.37546 0.37502 0.00394 0.01753 [4] 0.50000 0.22015 0.00028 1.53459 1.38333 0.21532 0.21461 0.00426 0.03779 [5] 0.60000 0.13222 0.00064 1.98696 4.05157 0.12372 0.10902 0.01661 0.09162 [6] 0.70000 0.08041 0.00072 2.60714 8.60950 0.07122 0.05862 0.01551 0.15135 [7] 0.80000 0.04964 0.00065 3.39070 15.85717 0.04099 0.03149 0.01289 0.21637 [8] 0.90000 0.03119 0.00054 4.37643 27.17457 0.02359 0.01692 0.01018 0.28652 [9] 1.00000 0.02002 0.00044 5.57319 43.86448 0.01358 0.00909 0.00787 0.36126
Скриншоты
Следующие скриншоты демонстрируют работу индикатора на 3 таймфреймах: D1, H1, M1.
Каждый график содержит 2 экземпляра индикатора:
- верхний настроен на автоопределение F по Gini, найденное значение (один раз варьировалось между 0,4, второй раз - 0,5) отображается в заголовке, отмеченном звездочкой;
- нижний настроен на предопределенное значение F=0,6;
2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,D1
2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,H1
2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,M1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57975
Этот индикатор берет дивергенции RSI и строит их в буферах для автоматизации советниковCTsLogger - Simple and Flexible Logger
Регистратор с возможностью регистрации определенных модулей или участков кода
Индикатор Candle Filter - это настраиваемый инструмент, предназначенный для фильтрации и выделения свечей на графике на основе определенных критериев. Он позволяет трейдеру визуализировать только интересующие его свечи, такие как бычьи, медвежьи, Doji или все свечи одновременно. Кроме того, индикатор предлагает полный контроль над цветами свечей и фоном графика, обеспечивая четкое и адаптируемое визуальное восприятие.Volume MA with candle color tracking
Скользящая средняя чистого тикового объема с гистограммами, отслеживающими цвет бычьих/медвежьих свечей