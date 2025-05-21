Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссовское "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности. Как известно, расстояние, которое переменная "случайного хода" должна пройти за N шагов, оценивается ее стандартным отклонением, умноженным на sqrt(N), или N^0,5.

Данный индикатор рассчитывает статистику "среднего" изменения цены (за бар) для заданных поддиапазонов баров. Усреднение производится по расстоянию (количеству баров до заданного N), возведенному в степень F - коэффициента, который перечисляется от 0,1 до 1 с шагом 0,1. Для сбора статистики используются все бары, имеющиеся на текущем графике, в скользящих окнах до N баров.

Затем индикатор находит наиболее "регулярное" равномерное распределение статистики среди различных F и выводит гистограмму для этого фактора (считается оптимальным), обычно 0,5 или 0,6. Каждый столбец гистограммы - это "средняя" дельта пунктов на бар для соответствующей продолжительности торговли (количества баров), где "усреднение" производится по N^F (при F=1 получается стандартное усреднение). Индикатор может использовать различные методы для автоматического определения "регулярности" (плоскостности) статистической кривой:

минимум дисперсии;

минимум разницы между тройкой М (Mean, Median, Mode), как квадратичная ошибка;

минимум коэффициента Джини;

Знание оптимального коэффициента может быть полезно для:

нормализации входных данных (изменений цен) для нейронных сетей и других алгоритмов машинного обучения;

определения достаточного количества баров для выборки в единый входной вектор для анализа в системах торговли волатильностью;

обнаружение символов и/или таймфреймов с аномалиями (нестандартные F или сингулярность в кривой распределения);





Входы



Period - максимальное расстояние в барах (N) для сбора статистики ценового диапазона, по умолчанию 200;

Фактор - экспонента для "усреднения" по расстояниям, по умолчанию 0 - означает автоопределение, для оценки можно ввести пользовательское значение от 0.0 до 1.0, например, 0.525;

Method - один из методов оценки равномерности: дисперсия, triple_M, Gini;

MaxBars - ограничение количества баров для расчета статистики, по умолчанию 0 - означает все доступные бары;

NB: если вы используете неограниченное количество или сотни тысяч баров на графике, расчет может занять некоторое время - если это является проблемой, рассмотрите возможность ограничения количества баров до десятков тысяч.





Выходные данные

Индикатор отображает синюю гистограмму среднего изменения цены за бар для каждого расстояния в диапазоне расстояний (1..Период) и для выбранного коэффициента равномерности. Также в качестве второй гистограммы (оранжевой) для справки представлено непрерывно увеличивающееся количество баров (расстояние). Полная таблица проверенных факторов и соответствующие метрики текущих таймсерий выводятся в журнал.

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500 , Bars: 2641 Factor: 0.4 , Result: var( 0.4 ) mmm( 0.4 ) gini( 0.4 )* [factor] [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median] [mode] [mmmse] [gini] [ 0 ] 0.10000 1.85217 0.21976 - 0.87694 0.07751 1.95822 2.30853 0.33811 0.13930 [ 1 ] 0.20000 1.07575 0.04083 - 1.12699 0.96219 1.12715 1.25786 0.13285 0.10093 [ 2 ] 0.30000 0.62887 0.00525 - 1.54472 3.00927 0.64878 0.68616 0.04114 0.05943 [ 3 ] 0.40000 0.37043 0.00021 - 2.90499 13.36923 0.37546 0.37502 0.00394 0.01753 [ 4 ] 0.50000 0.22015 0.00028 1.53459 1.38333 0.21532 0.21461 0.00426 0.03779 [ 5 ] 0.60000 0.13222 0.00064 1.98696 4.05157 0.12372 0.10902 0.01661 0.09162 [ 6 ] 0.70000 0.08041 0.00072 2.60714 8.60950 0.07122 0.05862 0.01551 0.15135 [ 7 ] 0.80000 0.04964 0.00065 3.39070 15.85717 0.04099 0.03149 0.01289 0.21637 [ 8 ] 0.90000 0.03119 0.00054 4.37643 27.17457 0.02359 0.01692 0.01018 0.28652 [ 9 ] 1.00000 0.02002 0.00044 5.57319 43.86448 0.01358 0.00909 0.00787 0.36126



Скриншоты

Следующие скриншоты демонстрируют работу индикатора на 3 таймфреймах: D1, H1, M1. Каждый график содержит 2 экземпляра индикатора:

верхний настроен на автоопределение F по Gini, найденное значение (один раз варьировалось между 0,4, второй раз - 0,5) отображается в заголовке, отмеченном звездочкой;

нижний настроен на предопределенное значение F=0,6;









2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,D1









2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,H1









2 индикатора Uniformity Factor на XAGUSD,M1







