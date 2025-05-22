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Индикаторы

Свечной фильтр - индикатор для MetaTrader 5

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 кодов 1 тема 6 комментариев
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Основные характеристики

Фильтрация свечей:

Индикатор позволяет отображать только те свечи, которые соответствуют определенному критерию:

  1. Бычьи: Отображает только бычьи свечи.
  2. Медвежий: Отображает только медвежьи свечи.
  3. Doji: отображает только свечи Doji.
  4. Все: Отображение всех свечей с соответствующими цветами.

    Определение свечей Doji:

    Обнаружение свечей Doji основано на настраиваемом пороге (`InpDojiThreshold`), который определяет соотношение между телом свечи и ее общим диапазоном. Это гарантирует точность в определении нейтральных свечей.

    Фильтрация свечей: Настройка цвета:

    Трейдер может определить пользовательские цвета для каждого типа свечей:

    - Бычья: Цвет по умолчанию - зеленый (`clrForestGreen`).
    - Медвежья: Цвет по умолчанию - темно-красный (`clrDarkRed`).
    - Doji: цвет по умолчанию - золотой (`clrGold`).
    - Bottom: цвет по умолчанию - черный (`clrBlack`).

    Очистка графика:

    Индикатор удаляет с графика ненужные визуальные элементы, такие как сетки, объемы и разделители периодов, чтобы облегчить визуальный анализ.

    Как это работает:

    1. Инициализация (`OnInit`):

    Создаются буферы для хранения значений OHLC (open, high, low, close) и соответствующих цветов.
    Пользовательские цвета назначаются цветовым индексам индикатора.
    График очищается путем удаления ненужных визуальных элементов.

    2. Основной расчет (`OnCalculate`)

    Для каждой свечи на графике индикатор проверяет, соответствует ли она выбранному критерию (`InpCandleShow`).
    Свечи, не удовлетворяющие критерию, отображаются фоновым цветом (`InpBackgroundColor`).
    Свечи, удовлетворяющие критерию, отображаются пользовательскими цветами.

    3. Деинициализация (`OnDeinit`):

    При удалении индикатора восстанавливаются исходные настройки графика, что обеспечивает возвращение торговой среды в исходное состояние.

    Примеры использования:

    • Анализ тренда:
    Установите `InpCandleShow` на `ShowBullish` или `ShowBearish`, чтобы сосредоточиться только на свечах, указывающих на восходящий или нисходящий тренд.

    • Определение нейтральных зон:

      Используйте `ShowDoji`, чтобы выделить нейтральные свечи и определить возможные точки разворота или консолидации.
    • Полная визуализация:
    Выберите `ShowAllCandle`, чтобы отобразить все свечи с соответствующими цветами, что позволит увидеть поведение рынка.
    Реализованные улучшения:
    • Точное обнаружение дожи: Использование настраиваемого порога (`InpDojiThreshold`) гарантирует, что только действительно нейтральные свечи будут классифицированы как дожи.
    • Полная настройка: трейдер имеет полный контроль над цветами и фоном графика.
    • Автоматическая очистка: Индикатор автоматически удаляет ненужные визуальные элементы, улучшая читаемость графика.



    Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/58516

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