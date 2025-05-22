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Свечной фильтр - индикатор для MetaTrader 5
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Основные характеристикиФильтрация свечей:
Индикатор позволяет отображать только те свечи, которые соответствуют определенному критерию:
- Бычьи: Отображает только бычьи свечи.
- Медвежий: Отображает только медвежьи свечи.
- Doji: отображает только свечи Doji.
- Все: Отображение всех свечей с соответствующими цветами.
Определение свечей Doji:
Обнаружение свечей Doji основано на настраиваемом пороге (`InpDojiThreshold`), который определяет соотношение между телом свечи и ее общим диапазоном. Это гарантирует точность в определении нейтральных свечей.
Фильтрация свечей: Настройка цвета:
Трейдер может определить пользовательские цвета для каждого типа свечей:
- Бычья: Цвет по умолчанию - зеленый (`clrForestGreen`).
- Медвежья: Цвет по умолчанию - темно-красный (`clrDarkRed`).
- Doji: цвет по умолчанию - золотой (`clrGold`).
- Bottom: цвет по умолчанию - черный (`clrBlack`).
Очистка графика:
Индикатор удаляет с графика ненужные визуальные элементы, такие как сетки, объемы и разделители периодов, чтобы облегчить визуальный анализ.
Как это работает:
1. Инициализация (`OnInit`):
Создаются буферы для хранения значений OHLC (open, high, low, close) и соответствующих цветов.
Пользовательские цвета назначаются цветовым индексам индикатора.
График очищается путем удаления ненужных визуальных элементов.
2. Основной расчет (`OnCalculate`)
Для каждой свечи на графике индикатор проверяет, соответствует ли она выбранному критерию (`InpCandleShow`).
Свечи, не удовлетворяющие критерию, отображаются фоновым цветом (`InpBackgroundColor`).
Свечи, удовлетворяющие критерию, отображаются пользовательскими цветами.
3. Деинициализация (`OnDeinit`):
При удалении индикатора восстанавливаются исходные настройки графика, что обеспечивает возвращение торговой среды в исходное состояние.
Примеры использования:
- Анализ тренда:
Установите `InpCandleShow` на `ShowBullish` или `ShowBearish`, чтобы сосредоточиться только на свечах, указывающих на восходящий или нисходящий тренд.
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Определение нейтральных зон:Используйте `ShowDoji`, чтобы выделить нейтральные свечи и определить возможные точки разворота или консолидации.
- Полная визуализация:
Выберите `ShowAllCandle`, чтобы отобразить все свечи с соответствующими цветами, что позволит увидеть поведение рынка.
Реализованные улучшения:
- Точное обнаружение дожи: Использование настраиваемого порога (`InpDojiThreshold`) гарантирует, что только действительно нейтральные свечи будут классифицированы как дожи.
- Полная настройка: трейдер имеет полный контроль над цветами и фоном графика.
- Автоматическая очистка: Индикатор автоматически удаляет ненужные визуальные элементы, улучшая читаемость графика.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/58516
Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.Дивергенция RSI
Этот индикатор берет дивергенции RSI и строит их в буферах для автоматизации советников
Скользящая средняя чистого тикового объема с гистограммами, отслеживающими цвет бычьих/медвежьих свечейNew Candle or Bar formation.
Этот бот обнаруживает открытие новой свечи на любом заданном таймфрейме, тем самым облегчая одноразовый запуск кода, размещение сделок и вызов других функций. Код написан в функции OnTick().