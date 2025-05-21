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Индикаторы

Дивергенция RSI - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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Просмотров:
1327
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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данный индикатор является развилкой индикатора: Divergence DeMarker


Criação deste Indicador: versão 1.00


UPDATE TO VERSION 2.00 также исправлена ошибка выравнивания последовательностей в буфере 3


Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/58104

CTsLogger - Simple and Flexible Logger CTsLogger - Simple and Flexible Logger

Регистратор с возможностью регистрации определенных модулей или участков кода

Candle Signature Candle Signature

Подпись свечи с примером | Для исследований и разработок

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Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.

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