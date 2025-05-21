Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.

Индикатор Candle Filter - это настраиваемый инструмент, предназначенный для фильтрации и выделения свечей на графике на основе определенных критериев. Он позволяет трейдеру визуализировать только интересующие его свечи, такие как бычьи, медвежьи, Doji или все свечи одновременно. Кроме того, индикатор предлагает полный контроль над цветами свечей и фоном графика, обеспечивая четкое и адаптируемое визуальное восприятие.