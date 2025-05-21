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Дивергенция RSI - индикатор для MetaTrader 5
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данный индикатор является развилкой индикатора: Divergence DeMarker
Criação deste Indicador: versão 1.00
UPDATE TO VERSION 2.00 также исправлена ошибка выравнивания последовательностей в буфере 3
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/58104
Регистратор с возможностью регистрации определенных модулей или участков кодаCandle Signature
Подпись свечи с примером | Для исследований и разработок
Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.Свечной фильтр
Индикатор Candle Filter - это настраиваемый инструмент, предназначенный для фильтрации и выделения свечей на графике на основе определенных критериев. Он позволяет трейдеру визуализировать только интересующие его свечи, такие как бычьи, медвежьи, Doji или все свечи одновременно. Кроме того, индикатор предлагает полный контроль над цветами свечей и фоном графика, обеспечивая четкое и адаптируемое визуальное восприятие.