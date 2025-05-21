这是一个简单的分析（非信号、一次性计算）指标，可以测试价格时间序列是否代表 "随机漫步"，特别是高斯 "随机漫步 "的假设。这有助于将价格增量转化为均匀分布、更稳定、更可预测的时间序列（至少在波动性方面）。 大家可能都知道，"随机漫步 "变量在 N 步之后预计走过的距离是由其标准差乘以 sqrt(N)，或 N^0.5 估算得出的。

该指标计算预定义子范围条形图的 "平均 "价格变化（每条）统计数据。平均 "是在距离（给定 N 的条数）上进行的，取 F 的幂--系数，从 0.1 到 1，步长为 0.1。 当前图表上的所有可用条形图都将用于在最多 N 个条形图的滑动窗口中收集统计数据。

然后，指标会在不同的 F 之间找到最 "规则 "的统计均匀分布，并显示该系数（最佳系数）的直方图，通常为 0.5 或 0.6。柱状图的每一列都是相应交易时间（柱状图数量）内每条柱状图的 "平均 "点数 delta，"平均 "系数为 N^F（F=1 时为标准平均值）。 指标可以使用不同的方法自动检测统计曲线的 "规则性"（平整度）：

方差最小值

三个 M（平均值、中位数、模式）之差的最小值，即平方误差；

基尼系数最小值；

了解最佳系数可用于

对神经网络和其他机器学习算法的输入数据（价格变化）进行归一化；

估计足够数量的条形图，以便在波动率交易系统中将其抽样为单一输入向量进行分析；

检测异常符号和/或时间段（非标准 F 或分布曲线中的奇异点）；





输入



Period - 用于收集价格范围统计数据的最大条距（N），默认为 200；

Factor - 用于 "平均 "距离的指数，默认为 0 - 表示自动检测，您可以输入介于 0.0 和 1.0 之间的自定义值进行估算，例如 0.525；

Method - 均匀性估算方法之一：方差、triple_M、基尼系数；

MaxBars - 用于计算统计数据的条数限制，默认为 0 - 表示所有可用条数；

注意：如果在图表中使用无限数量或数十万条柱状图，计算可能会花费一些时间--如果这是一个问题，请考虑将柱状图数量限制为数万条。





输出

该指标会显示蓝色柱状图，显示距离范围（1...周期）内每段距离和所选均匀系数的每条平均价格变化。 此外，持续增加的条数（距离）也会显示为第二个柱状图（橙色），仅供参考。 日志中会打印出测试因子的完整表格以及当前时间序列的相应指标。

XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500 , Bars: 2641 Factor: 0.4 , Result: var( 0.4 ) mmm( 0.4 ) gini( 0.4 )* [factor] [mean] [variance] [skewness] [kurtosis] [median] [mode] [mmmse] [gini] [ 0 ] 0.10000 1.85217 0.21976 - 0.87694 0.07751 1.95822 2.30853 0.33811 0.13930 [ 1 ] 0.20000 1.07575 0.04083 - 1.12699 0.96219 1.12715 1.25786 0.13285 0.10093 [ 2 ] 0.30000 0.62887 0.00525 - 1.54472 3.00927 0.64878 0.68616 0.04114 0.05943 [ 3 ] 0.40000 0.37043 0.00021 - 2.90499 13.36923 0.37546 0.37502 0.00394 0.01753 [ 4 ] 0.50000 0.22015 0.00028 1.53459 1.38333 0.21532 0.21461 0.00426 0.03779 [ 5 ] 0.60000 0.13222 0.00064 1.98696 4.05157 0.12372 0.10902 0.01661 0.09162 [ 6 ] 0.70000 0.08041 0.00072 2.60714 8.60950 0.07122 0.05862 0.01551 0.15135 [ 7 ] 0.80000 0.04964 0.00065 3.39070 15.85717 0.04099 0.03149 0.01289 0.21637 [ 8 ] 0.90000 0.03119 0.00054 4.37643 27.17457 0.02359 0.01692 0.01018 0.28652 [ 9 ] 1.00000 0.02002 0.00044 5.57319 43.86448 0.01358 0.00909 0.00787 0.36126



屏幕截图

以下截图展示了该指标在 3 个时间框架上的运行情况：D1、H1、M1。 每个图表包含 2 个指标实例：

上图配置为通过基尼系数自动检测 F，找到的值（一次在 0.4 之间变化，两次在 0.5 之间变化）显示在标题中，并用星号标记；

下部为预定义 F=0.6；









XAGUSD,D1 上的 2 个指标均匀系数









2 个指标，XAGUSD,H1 上的均匀性系数









2 个指标，XAGUSD,M1 上的均匀性系数







