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Volume MA with candle color tracking - индикатор для MetaTrader 5
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Conor McnamaraI started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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Это классический индикатор, который строит скользящую среднюю не по цене, а по объему (тиковому объему). Столбцы гистограммы, описывающие объем, окрашиваются в цвет ценовых столбцов.
Это конверсия MQL4, а оригинальный старый код можно найти здесь: https: //www.mql5.com/en/code/25462.
Тиковый объем, пробивающийся выше скользящей средней, может указывать на повышенное участие - сигнал о сильных трендах или волатильных движениях.
Тиковый объем, остающийся ниже скользящей средней, может указывать на снижение ликвидности, что означает затишье на рынке или консолидацию.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58562
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