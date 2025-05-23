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Индикаторы

Volume MA with candle color tracking - индикатор для MetaTrader 5

Robert Rice | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
Просмотров:
757
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Это классический индикатор, который строит скользящую среднюю не по цене, а по объему (тиковому объему). Столбцы гистограммы, описывающие объем, окрашиваются в цвет ценовых столбцов.

Это конверсия MQL4, а оригинальный старый код можно найти здесь: https: //www.mql5.com/en/code/25462.

Тиковый объем, пробивающийся выше скользящей средней, может указывать на повышенное участие - сигнал о сильных трендах или волатильных движениях.

Тиковый объем, остающийся ниже скользящей средней, может указывать на снижение ликвидности, что означает затишье на рынке или консолидацию.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58562

Свечной фильтр Свечной фильтр

Индикатор Candle Filter - это настраиваемый инструмент, предназначенный для фильтрации и выделения свечей на графике на основе определенных критериев. Он позволяет трейдеру визуализировать только интересующие его свечи, такие как бычьи, медвежьи, Doji или все свечи одновременно. Кроме того, индикатор предлагает полный контроль над цветами свечей и фоном графика, обеспечивая четкое и адаптируемое визуальное восприятие.

Uniformity Factor Indicator Uniformity Factor Indicator

Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое преобразование ценовых приращений в равномерно распределенные, более стабильные и предсказуемые временные ряды, по крайней мере, с точки зрения волатильности.

New Candle or Bar formation. New Candle or Bar formation.

Этот бот обнаруживает открытие новой свечи на любом заданном таймфрейме, тем самым облегчая одноразовый запуск кода, размещение сделок и вызов других функций. Код написан в функции OnTick().

PSAR Zigzag (Non lagging) PSAR Zigzag (Non lagging)

Зигзаг, основанный на смене тренда параболика сар