Это классический индикатор, который строит скользящую среднюю не по цене, а по объему (тиковому объему). Столбцы гистограммы, описывающие объем, окрашиваются в цвет ценовых столбцов.

Это конверсия MQL4, а оригинальный старый код можно найти здесь: https: //www.mql5.com/en/code/25462.

Тиковый объем, пробивающийся выше скользящей средней, может указывать на повышенное участие - сигнал о сильных трендах или волатильных движениях.

Тиковый объем, остающийся ниже скользящей средней, может указывать на снижение ликвидности, что означает затишье на рынке или консолидацию.



