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ZigZag auto Fibo - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор предназначен для построения ретрейсмента Фибоначчи, используя в качестве основы индикатор ZigZag. Я сконвертировал из этого кода Metatrader 4https://www.mql5.com/ru/code/18078.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50652
Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.Risk reward box
Этот индикатор автоматически создает на всех открытых графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.
Учебник по CCI для начинающих, чтобы научиться кодить на MQL5Linear Regression Value (apply to)
Индикатор Linear Regression Value с опцией, позволяющей применить его к другому индикатору