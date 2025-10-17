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Индикаторы

ZigZag auto Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Livio Alves
Livio Alves

Livio Alves

5 кодов 11 комментариев
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Этот индикатор предназначен для построения ретрейсмента Фибоначчи, используя в качестве основы индикатор ZigZag. Я сконвертировал из этого кода Metatrader 4https://www.mql5.com/ru/code/18078.

Индикатор Zigzag auto fibo


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50652

SL-TP Values SL-TP Values

Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.

Risk reward box Risk reward box

Этот индикатор автоматически создает на всех открытых графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.

CCI beginner tutorial by William210 CCI beginner tutorial by William210

Учебник по CCI для начинающих, чтобы научиться кодить на MQL5

Linear Regression Value (apply to) Linear Regression Value (apply to)

Индикатор Linear Regression Value с опцией, позволяющей применить его к другому индикатору