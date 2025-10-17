Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.

Этот индикатор автоматически создает на всех открытых графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.