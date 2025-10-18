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Индикаторы

CCI beginner tutorial by William210 - индикатор для MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 код 83 темы 801 комментарий
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Мои извинения, этот код больше не доступен, и я не знаю, как удалить/скрыть его из кодовой базы

Учебник для начинающих по CCI от William210


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50578

ZigZag auto Fibo ZigZag auto Fibo

Этот индикатор предназначен для построения ретрейсмента Фибоначчи, используя в качестве основы индикатор ZigZag.

SL-TP Values SL-TP Values

Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.

Linear Regression Value (apply to) Linear Regression Value (apply to)

Индикатор Linear Regression Value с опцией, позволяющей применить его к другому индикатору

Bollinger Bands with post outer band smoothing Bollinger Bands with post outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)