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CCI beginner tutorial by William210 - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50578
ZigZag auto Fibo
Этот индикатор предназначен для построения ретрейсмента Фибоначчи, используя в качестве основы индикатор ZigZag.SL-TP Values
Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.
Linear Regression Value (apply to)
Индикатор Linear Regression Value с опцией, позволяющей применить его к другому индикаторуBollinger Bands with post outer band smoothing
Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)