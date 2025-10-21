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Индикаторы

RSI adjusted SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5

Mohammed Kaddour
Mohammed Kaddour

Mohammed Kaddour

4.6 (8)
Ищете профессионального разработчика Pine Script или MetaTrader (MQL4/MQL5), чтобы воплотить свои торговые идеи в реальность?
14 продуктов 1 код
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Расчет и использование aRSI:

  • Вычесть 50 из RSI → взять абсолютное значение → разделить на 100 или 50 (настройка: Разделить значение RSI на) → получается aRSI (в процентах).

  • Настройка диапазонов:

    • Нижняя полоса = нижняя - (нижняя × aRSI)

    • Верхняя полоса = верхняя + (верхняя × aRSI)

  • Опция: Переключите Show Regular ST для просмотра стандартного Супертренда.

Настройки:

  • Фактор (для обоих ST)

  • Длина ATR (для ST)

  • Длина RSI (для aRSI ST)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63920

Pinbar Detector Pinbar Detector

Этот MQL5-индикатор определяет восходящие (бычьи) и нисходящие (медвежьи) пинбары, отображаемые настраиваемыми стрелками (лаймовая - восходящая, красная - нисходящая). Он позволяет тонко настраивать такие параметры обнаружения, как соотношение хвостового тела и протрузия. О появлении новых пинбаров сигнализируют всплывающие и push-уведомления. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точному обнаружению разворотных моделей.

Bollinger Bands with post outer band smoothing Bollinger Bands with post outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местах