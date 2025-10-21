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RSI adjusted SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Расчет и использование aRSI:
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Вычесть 50 из RSI → взять абсолютное значение → разделить на 100 или 50 (настройка: Разделить значение RSI на) → получается aRSI (в процентах).
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Настройка диапазонов:
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Нижняя полоса = нижняя - (нижняя × aRSI)
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Верхняя полоса = верхняя + (верхняя × aRSI)
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Опция: Переключите Show Regular ST для просмотра стандартного Супертренда.
Настройки:
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Фактор (для обоих ST)
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Длина ATR (для ST)
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Длина RSI (для aRSI ST)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63920
Этот MQL5-индикатор определяет восходящие (бычьи) и нисходящие (медвежьи) пинбары, отображаемые настраиваемыми стрелками (лаймовая - восходящая, красная - нисходящая). Он позволяет тонко настраивать такие параметры обнаружения, как соотношение хвостового тела и протрузия. О появлении новых пинбаров сигнализируют всплывающие и push-уведомления. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точному обнаружению разворотных моделей.Bollinger Bands with post outer band smoothing
Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)
Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)ATR classic therefore without iATR by William210
Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местах