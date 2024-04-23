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Индикаторы

SMI Ergodic Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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(4)
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Индикатор-осциллятор SMI Ergodic Oscillator отображает разницу между True Strength Index и его экспоненциально сглаженной сигнальной линией.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Long Length - период первичного сглаживания для расчёта TSI
  • Short Length - период вторичного сглаживания для расчёта TSI
  • Signal Line Length - период сглаживания сигнальной линии для расчёта SMI

Эргодический осциллятор подает следующие сигналы, связанные с пересечением нулевого уровня:

  • Нахождение линии осциллятора длительное время в зоне ниже нуля, а затем пересечение ее снизу вверх свидетельствует о возможности открытия длинной позиции;

  • Аналогично, когда осциллятор длительное время находится выше нулевого уровня, а затем пересекает его сверху вниз, то это свидетельствует о благоприятном моменте для открытия короткой позиции.




Net Volume Net Volume

Индикатор "Чистого объёма" отображает объём с учётом давления продавцов и покупателей

Know Sure Thing Know Sure Thing

Индикатор-осциллятор Know Sure Thing (KST), основанный на скорости изменения цены (ROC)

Simple_Three_Inside_Pattern_EA Simple_Three_Inside_Pattern_EA

Простой советник, который торгует при формировании ценой паттерна "Три изнутри".

Volume Oscillator Volume Oscillator

Осциллятор объема — это полезный индикатор технического анализа, который прогнозирует силу или слабость ценовых тенденций