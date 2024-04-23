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SMI Ergodic Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор SMI Ergodic Oscillator отображает разницу между True Strength Index и его экспоненциально сглаженной сигнальной линией.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Long Length - период первичного сглаживания для расчёта TSI
- Short Length - период вторичного сглаживания для расчёта TSI
- Signal Line Length - период сглаживания сигнальной линии для расчёта SMI
Эргодический осциллятор подает следующие сигналы, связанные с пересечением нулевого уровня:
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Нахождение линии осциллятора длительное время в зоне ниже нуля, а затем пересечение ее снизу вверх свидетельствует о возможности открытия длинной позиции;
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Аналогично, когда осциллятор длительное время находится выше нулевого уровня, а затем пересекает его сверху вниз, то это свидетельствует о благоприятном моменте для открытия короткой позиции.
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