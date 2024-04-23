Нахождение линии осциллятора длительное время в зоне ниже нуля, а затем пересечение ее снизу вверх свидетельствует о возможности открытия длинной позиции;

Аналогично, когда осциллятор длительное время находится выше нулевого уровня, а затем пересекает его сверху вниз, то это свидетельствует о благоприятном моменте для открытия короткой позиции.