Индикатор Net Volume:





Чистый объем можно использовать для отображения куда покупатели и продавцы вкладывают больше всего денег в каждый конкретный момент времени. Положительный чистый объем может показать, что рост и давление покупателей превышают давление продавцов. Отрицательный чистый объем показывает обратное. Чистый объем предназначен для измерения давления продавцов или покупателей актива в течение некоторого времени внутри каждого периода.

В настройках индикатора можно выбрать какой именно нужно использовать объём для расчёта: тиковый или реальный.

