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Индикаторы

Net Volume - индикатор для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Просмотров:
5380
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Индикатор Net Volume:


Чистый объем можно использовать для отображения куда покупатели и продавцы вкладывают больше всего денег в каждый конкретный момент времени. Положительный чистый объем может показать, что рост и давление покупателей превышают давление продавцов. Отрицательный чистый объем показывает обратное. Чистый объем предназначен для измерения давления продавцов или покупателей актива в течение некоторого времени внутри каждого периода.

В настройках индикатора можно выбрать какой именно нужно использовать объём для расчёта: тиковый или реальный.

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