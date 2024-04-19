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Net Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Net Volume:
Чистый объем можно использовать для отображения куда покупатели и продавцы вкладывают больше всего денег в каждый конкретный момент времени. Положительный чистый объем может показать, что рост и давление покупателей превышают давление продавцов. Отрицательный чистый объем показывает обратное. Чистый объем предназначен для измерения давления продавцов или покупателей актива в течение некоторого времени внутри каждого периода.
В настройках индикатора можно выбрать какой именно нужно использовать объём для расчёта: тиковый или реальный.
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